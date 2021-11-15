李天葆：时空寄存的饼香

那日阿姨买了一小包饼儿——说是鸡蛋饼。透明塑料纸袋，“树榕带”绑着（也就是橡皮筋），解开细看，心里一笑，不就是核桃酥嘛。仅是饼身个头较小，其余特征如饼面微裂带笑，根本就是核桃酥无疑——充其量是迷你版本。咬进口，更加像了。虽说真身多半大片、厚实，只是那甜腻略带酥松之感，和记忆里吻合。我笑阿姨历练江湖已久，怎么会让菜市巴刹的妇人随意唬弄过去？阿姨讪讪的，过几天，回来辩说，那卖饼妇坚持己见，大抵是因为用了鸡蛋材料，里内并无核桃云云——我记得鸡蛋饼是另一种，更小一点，呈半圆壳状，拿起来，一阵烘焙过的饼香鸡蛋香，稍微坚硬，可吃了还想再吃——接近的是同样小颗小颗的鸡蛋糕，只不过饼儿更有回味，也不大会饱人。回忆盒子揭开，于是想起老吉隆坡茶室里柜台边总有人身大小的玻璃橱，珍而重之的摆着一盒盒“驰名烧鸡蛋糕”，盒身是五彩广告标头纸：蓝天碧海，沙滩上男女半躺，一侧椰树摇曳，完全五六十年代鲜艳画风。这款烧鸡蛋糕殊为难得，长条形状，浅黄色，边沿有焦香，甜脆可口。近年来仍然看见其踪迹，可是怀旧时代性标头纸已然消失了。时代鸿沟一去，当初时兴的如今想必自惭形秽，故此省去——却不知眼下正是潮流倒反，旧即是好。从前种种，再粗糙亦是传奇。

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