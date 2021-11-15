看到许多朋友在Instagram里的自我简介都有斜杠（／），比如说演员／歌手／导演，表达多重职业和身份。“斜杠青年”这样的形容越来越流行。我们有不同兴趣，越来越多人尝试本业以外的事情。多元发展可能会让人分身乏术，要如何成功地斜杠，也是一门学问。周杰伦就成了我参考的模范。

先大概说一说周杰伦风声水起的副业：演戏，当导演，开潮牌店、泡泡茶店、健身房……多到不胜枚举，根据报道，还有“周杰伦概念股”的公司上市。这个成功的例子是比较极端了一点，但如今能横跨多个产业领域，也得靠他当初把音乐这个主业的基础打好。有了基础，就可以变出花样。