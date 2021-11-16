“压力有如山大，反而坏事…”

星云大师说：分享故事：苦闷的青年问智者：“市面上有许多关于积极人生观的书，我看了，是希望能鼓励自己不断的努力。可是，日子积累下来，我读完的感受却是觉得压力沈重，因为这些书都说要这样那样才算积极。而当我做不到时，就觉得自己很无能，反而更加沮丧。”

智者笑着回答：“其实，你不应该把这件事看得太重，写这种书的人，他们的确是经过观察和思考，才研究出很多如何过积极人生的方法。但是他们是不是能做到像自己所说的那样积极呢？我想也未必。”

智者说：“其实，不管对谁而言，积极地给自己订定目标，并且督促一定要在规定时间内完成进度，这本身就是苦，不断赶着、逼着自己一定要达成什么样的目标，这种赶鸭子式的方式，无疑让一些人承受压力。你应该这样想，给自己一个目标是好事，但也要给自己预留缓冲和回旋的空间，让自己能在有喘息的机会下完成目标，或者就算完成不了，自己已尽了力也没关系。了解一切皆是因缘和合，因缘未具足事未成就要放下，日后再努力，那么我们也算对得起自己了。”

攀比

日常生活中，凡事都需要有一个限度，才能达到满意的效果，要是过了，势必过犹不及，这就有如煮菜要调，味道才能浓淡适度、味美可口。

在生活中我们要有正确的生命观和价值观，看清自己所拥有的实力，做自己力所能及的事，这样我们就不会感到本不该有的烦恼。就算有了目标，跟周围去做无谓的攀比，烦恼也随之而来，让我们身心极度不安，这样的设定目标，只是让自己为目标望而未及，没有任何其它的帮助。

平静

我们可以选择正确地面对生活，能把思维和现实结合起来，让智慧来执掌我们方向的舵，那么幸福就在身边，如果把主观的想象变成盲目的实践，其结果只能是“反为其患”。

我们正确的人生观，也不是建立在名誉地位或者广厦名车之上，而是基于内心的安然和生活的适度上，凡事有一个度，好比偶尔下雨可以滋润大地，雨水太多则泛滥成災，我们要清楚自己如何适度，才能为生活带来平静。