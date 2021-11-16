年轻的张爱玲盛赞日本花布，“一件就是一幅图画。买回家来，没交给裁缝之前我常常几次三番拿出来赏鉴”，那种情趣，习惯购买成衣的现代潮人完全陌生，我小时候跟妈妈去布庄剪布料，倒略略领教过。她强调“看到了而没买成的我也记得”，我则是标青的电影名字印象深刻，即使缘悭一面，几十年后仍然历历在目。譬如《牛眼和我》掠过《鱼出之日》，一望就知道是“The Day the Fish Came Out”，翻查资料，后来香港上映，片名译成《原子弹惊魂》。西西说“这个电影在终场时没有‘完’字，所以，巴黎的一大堆傻观众等了老半天，还不知道电影已经完场了”，哈哈，法国人大概不忿惨遭“愚弄”，迄今耿耿于怀，我蹲在铁塔底下这么多年，都不见它浮出水面——还是换了片名，成功避开金睛火眼的扫射？他们的师爷之狠，绝对不比香港同行逊色，你会不会猜到，《她与他》原来是“An Affair to Remember”？

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