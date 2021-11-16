王嬿青：钟、泉水、小铃铛

贝多芬、帕格尼尼、肖邦、德彪西如果在世，有机会听到世界各地后辈音乐家的演奏，他们又会如何评价，如何英雄相惜穿越时空地对话呢？

因为最近李云迪事件，我饶有兴致地翻看了很多他往年的钢琴视频，一代音乐神童在世纪之初，年仅18岁留下的现场演奏杰作扣人心弦，叹为观止。近年来，李云迪在各种国际音乐专业音乐会现场的翻车事件令他地位下降，近期的“嫖娼”事件更为艺术家身份蒙上阴影，然而，他的才华，他曾经的诗情演奏还是无法泯灭。

如果说文学、绘画、电影都可以由创作者自己发挥个体作品的话，那么音乐，尤其是大型古典交响作品，钢琴协奏曲，那些经典旋律永远在琴谱上，可是每个时代演奏家的演绎却如此不同。贝多芬、帕格尼尼、肖邦、德彪西如果在世，有机会听到世界各地后辈音乐家的演奏，他们又会如何评价，如何英雄相惜穿越时空地对话呢？

网络视频里有很多著名音乐经典不同演奏家的版本，也有不少音乐学者或爱好者的点评分析，这是个更个性化，更自我增长知识的美好时代，宅在家，只要你愿意，便能获得更多有益营养和知识品味。我对郎朗弹奏李斯特的《钟》记忆犹新，那种奔涌的情绪，宣泄的高潮是那么令人振奋。再听李云迪的版本，完全不同没想到也很享受。如果说郎朗的更激情更炫技更讲求速度，那么李云迪的行云流水中更忠于原谱，涓涓细流，铃声轻盈。翻译的《钟》其实有失准确，按照字面的翻译应该是“小铃铛”。这引起了我更大的兴趣去观看其他音乐家的演奏，你还真别说，名家为了呈现心中的《钟》而对应不同的方式让人大开眼界，而作为听众，你在聆听中更了解音乐的不同，反复听不同人不同章节的演奏，试图理解他们的技巧，更提升音乐品味。

《钟》的创作背景也很有趣，它是匈牙利作曲家李斯特为献给德国钢琴家克拉拉、舒曼而作的钢琴名曲，又名《泉水》（我更喜欢这个标题），作于1834年。是李斯特根据《帕格尼尼主题大练习曲》六首中的第三首小提琴曲《钟》改编成的钢琴独奏曲。他的音乐作品尤其是钢琴作品浩如烟海，钢琴作品的技巧性为19世纪的钢琴音乐，乃至整个音乐史的发展树立了新的里程碑。

1830年法国七月革命曾使李斯特热血沸腾，并满怀豪情地创作《革命交响曲》。然而七月革命没有成功,“光荣的三天”后什么也没有变化，人民比以往更加贫穷，李斯特迷茫的心又失去了寄托。就在李斯特郁闷的时候，1831年3月9日伟大的小提琴家尼科洛·帕格尼尼做客巴黎，并在大歌剧院大厅举行了独奏音乐会，这场音乐会让李斯特目瞪口呆，他被帕格尼尼那双魔手，那根魔杖般的弓子给征服了。音乐会就像一堆篝火，点燃了李斯特心灵之火。他日复一日地工作，苦练各种以前从未有过的技术，他要成为钢琴上的帕格尼尼，于是他选用了《b小调第二号小提琴协奏曲》第三乐章钟声回旋曲改编成钢琴曲《钟》。

在这以后，李斯特将钢琴的技术难度提高到令人目瞪口呆的程度。《钟》其中有模仿小提琴的断奏、跳弓、滑奏等音型，都是出人意料的大胆尝试，人们才意识到，原来钢琴演奏的技术可以如此丰富！当然，这为后人设置了很高的演奏门槛，对任何一位职业钢琴者来说，《钟》都是一项挑战。乐曲前半部分大量的左右手跳跃，后面达到情绪的最高潮，整个乐段非常的激昂、辉煌，在弹奏时情绪也会变得激动，但要保持头脑的冷静才能保证双手在弹奏快速八度时准确无误。保持演奏上的激情和演奏上的从容不迫都是非常重要的，在连续弹奏八度时须要靠整个身体的力量由肘部发力。尽管如此，钢琴王子公主们在超越技巧后，依然以自己的语言，为乐曲注入不同风格，这才是听众最大的满足和福分。

我现在可以理解，标题作品大多是浪漫派才有的，为了展现自己的独特，但很多大师拒绝，也对给自己的曲子加标题产生反感，比如肖邦，他认为这样会限制住人们对音乐的理解。有很大一派的观点，是“最高等级的音乐一定是纯粹的音乐，于文学等对应物的联系会削弱这种音乐的超验性特质”。李斯特当年满腔热血地把感情洒在交响曲和交响诗中，也在当时保受争议，当然，有些人，比如黑格尔持相反观点。

古典音乐的美是卓越天赋和辛勤刻苦的结果，《钟》的演奏，目前在世界上流传的版本包括：李云迪、郎朗、沈文裕、Alice、基辛、鲁宾斯坦、霍洛维茨等。如今，听任何李云迪巅峰时期的作品都让人有些可惜，若有所思。