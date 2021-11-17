点智慧：疫情·生活要平静

“面对疫情，我们能够继续冷静宽心…”

星云大师说：分享信息：重大疫情作为一场公共危机，既是危险，也是机遇。无论个体、家庭或是国家，每遇到一次危机都是一次挑战，同时也是一次成长的机会。

冠病肆虐，长达近2年，固然是件坏事，但同时也能为个人和家庭的成长提供机会，它使我们的生活产生了变化，许多人只能待在家里，或待在家里的时间比较长。这一变化使得家人能够在较长时间内相聚，我们可以充分利用机会改善夫妻关系、亲子关系、代际关系等，挖掘各种关系的潜能，激发对生活的热爱。

在世界的这场大危机、人生想也没有想过要经历的逆境时，我们虽疲累不堪，但无需消极，鞭策自己进行思考，努力实现自我超越，增强应对困境、危险和不幸的力量。

平和

疫情生活，唯有做到适度才能带来平静，三点参考：

一、脾气不乱发应平和：疫情限制我们的行动，尤其是无法和大群朋友相聚、堂食，让一些人脾气很坏，不是埋怨这个，就是责怪那个。其实发脾气不但无济于事，更可能坏了好事。好发脾气，让人更快失去人缘；发了脾气，自己心绪不稳，也苦了自己和家人。所以，要告诉自己，忍得了一时，春天很快就到来。

二、操劳不过度会健康：许多人居家办公，反而更长时间在工作。我们即使工作再忙，也要做适度的身心调节。要不然时间一久，身体便因无法负荷而百病丛生。其实，这种情况下我们更要懂得规划，能够安排好日程表，让自己也有身心放松的时刻，工作效率才会不减反增。我们千万不要在疫情间失去健康，那将会得不偿失。

三、紧张不畏惧用定力：疫情间最多人的担心就是染疫，但也不能草木皆兵搞得自己每天紧张兮兮，哪里也不敢去。我们能做的，就是做好自己的防疫：戴口罩、勤洗手，而为了克服紧张恐惧，唯有运用定力才能稳住情绪，心情落差减少，能让我们临事不乱。

四、思虑不散乱能善思：人如果思绪纷飞，做事则纰漏百出，这在疫情期间，更容易发生。佛陀说，制心一处，无事不办；我们能养成思虑不散乱的习惯，就算在危难时刻，做事也能条理分明，事情的结果也就越臻圆满。

迷觉

在这段考验我们人性的时间，我们要远离颠倒妄想，观人自在；我们要远离分别臆测，观境自在；我们要远离执着缠缚，观事自在。 这就需要我们以智慧，来转化外在的烦恼境界，我们应去除无明，转“迷”成“觉”，增加对病毒的了解，增强我们战胜病毒的能力。