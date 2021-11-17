在每个不同的人生阶段，我们都会要寻找生活的动力、目的，以及意义，以便说服自己还有存活着的价值，让生活不泄气。但在人生换季的过程中，总会有迷失、茫然、彷徨、怀疑，以及沮丧的时候，若不能从这负面情绪中走出，就不快乐了。

年龄当然是最大关键，厌倦是另一个因素，特别是在生活中扮演了同一个角色太久，无法从儿子／女儿晋升到丈夫／妻子，或再晋升到爸爸／妈妈，又或是在一个工作岗位呆了太久，一直担任同样的职务，说不好又不见得，说好又不是，总是就是觉得生活停滞不前，不知要如何激发自己带着冲劲继续。