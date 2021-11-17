李亦筠：元宇宙 订户 来自 / 联合早报 文 / 李亦筠 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 本地艺人陈邦鋆进军元世界。（Freedom Nation提供） 字体大小: 小 中 大 最近访问了与弟弟携手成立密币游戏公司Freedom Nation的本地艺人陈邦鋆，我不得不思考未来的元宇宙（Metaverse）带来的冲击，将来我的生活里，是不是也得靠“虚”来补“实”？尤其是冠病疫情彻底颠覆了我们的现实生活。根据维基百科的解释，元宇宙或称为后设宇宙、形上宇宙、元界、超感空间、虚空间，描述一个未来持久化和去中心化的在线三维虚拟环境。此虚拟环境可以通过虚拟现实眼镜、增强现实眼镜、手机、个人电脑和电子游戏机进入。元宇宙在电脑游戏、商业、教育、零售和房地产领域都有具体实例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人云亦筠 陈邦鋆 Freedom Nation 元宇宙 小金：复仇大计 点智慧：疫情·生活要平静