“一生最有价值的，是拥有健康的心态…”

星云大师说：分享故事：60岁不到的男子，没有准备好要死阎王就把他抓去。他向阎王来投诉，说：“你应等我把一切准备好后再叫我来，我现在还有很多事情没有交代好呢！”阎王对他说：“我之前给你好几封信，你却毫无察觉。”男子说，哪有这种事？

阎王说：“你还记得你的眼睛是什么时候看东西看得不清楚了？”男子说：“是啊，我40多岁时眼睛便开始花了！”阎王说：“这就是第一封信。”男子追问：“那第二封信呢？”阎王说：“你的耳朵什么时候听力减退了？”男子说：“是呀，我的听力不到50岁就减退。”

男子再问：“那么第三封信呢？”阎王说：“你的牙齿是不是慢慢地都掉了？”男子说：“我开始掉牙齿了。我不知道这就是阎王你给我的信。”男子又说：“那第四封信又是什么？”阎王答：“你的双腿什么时候酸痛无力、有点走不动了呢？你的背是不是慢慢开始驼了呢？”

男子说：“真的是这样啊，原来这就是第四封信。”

于是阎王说道：“这回你还有什么话要说呢？”男子认真想，自己活了这么多年，从来就没有珍惜过生命，实在早应该有所觉悟，牙齿掉了、眼睛花了、耳朵聋了、双腿走不动了、背也慢慢驼了，这原来都是阎王给自己送来的信。

男子又问：“那么第五封信是什么？”阎王答：“这第五封信，看你自己的头发什么时候开始白的？”男子说：“这个更早了，我每天为名利，机关算尽，日思夜想。不到四十岁，开始白了头。啊！原来这就是第五封？其实这封信来得是最早的啊。”男子从此刻起，再也没话讲了。

荒迷

世界上许多人，获得名利权势后，就变得骄贵奢侈，纵情欲乐，不仅自己的性情和健康受损，甚至还伤害别人，令人感到唏嘘。这样的人，必定是要付出代价的。有句偈语这么说：“纵逸着事业，荒迷于五欲，不知有恶果，如鱼入密网，此业已成就，极受大苦恼”，这就是在比喻这些人。然而，世人对于眼前所持有的权势名利，极易产生执着贪爱，若要舍弃，确实不容易。

然而，难与不难在于有没有正确的认知，拥有富贵权势者倘若能真正舍弃内心的贪着，运用自己的名利与财富，广修一切善法，发愿为众生助力，便可将稍纵即逝的名利与财富，转化为心灵上永恒的富裕。

牺牲

再分享故事：商人在梦中见到了神明。商人问：“您觉得人类最烦恼的是什么？”神明答：“他们为名利而活，又为名利而烦恼。他们牺牲自己的健康来换取金钱，然后又牺牲金钱来恢复健康。他们对未来充满忧虑，却忘记了现在。”

商人听了，半句话也说不出来，这不正是自己的写照吗？

他又问：“那您有什么要劝诫的？”神明笑着说：“金钱名利都是身外之物，要想活得轻松，就别将名利看得最重。”

神明最后说：“一生最有价值的，不是拥有最多的东西，而是拥有健康的心态啊！”