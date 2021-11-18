城中眼

孔融的一生其实远非“让梨”二字可以概括。过去读《三国演义》，读到曹操杀孔融那一章，心里很为孔融感不平。

踏入10月以后，超市里多了许多梨，想想也不奇怪，不知不觉又是秋梨上市的季节。

喜欢秋天的梨子，买对的话，可以吃到果肉特别清甜而果汁充沛的梨。今秋买梨，特别开心的是，没想到会吃到秋月梨。梨的品种多，常见的有雪梨、鸭梨、贡梨、水晶梨、丰水梨、南水梨、二十世纪梨、香梨等等，有来自中国的，也有的来自韩国、日本，有吃了欢喜的，也有吃了一小块就不想多吃。

秋天买梨，选择虽多，要买到好吃的梨，还得多懂一点。近几年吃过的最好吃的梨是秋月梨，这梨过去在新加坡难得一见，几年前朋友到青岛去，回国后带了两个秋月梨给我，说是好吃的梨子，当时听了半信半疑，一吃之下果然大喜。

秋月梨名字取得诗意，其个子却长得大块头，看起来就像一般褐色砂梨，若和小巧的新疆香梨摆在一起，简直是巨无霸。可梨不可貌相，块头不小的秋月梨其实果肉十分细嫩清甜，很讨味蕾欢喜，且其纤维较一般梨子细腻，吃起来几乎没有梨渣，一边咀嚼着果肉，嘴里已满是甜甜的梨子汁，真是过瘾呀。对我来说，吃梨最怕吃到果肉粗糙，渣多而水分少，那可真扫兴。

多年前，来自新疆的库尔勒香梨初始在本地上市，一度成为梨之新宠。香梨青绿色的果皮泛着微微的红晕，梨肉嫩而爽，既养眼又好吃，但吃多了，却嫌它甜得有点腻，其实是自己喜新厌旧，吃多生厌。曾经也喜欢日本名梨二十世纪梨那细脆的口感，但吃着吃着，渐渐也就少吃了。

过去读汪曾祺（1920-1997）的《昆明的果品》，看他写宝珠梨还真挑逗味蕾，“皮色深绿，肉细嫩无渣，味甜而多汁，是梨中的上品。”但印象中，宝珠梨从未运到本地，等了那么些年，都没机会吃到，难怪连汪曾祺都说了：“宝珠梨有宝珠梨的特点。只是因为出在云南，不易远运，外省人知道的不多，名不甚著。”

汪曾祺还写了昆明的另一种梨叫“火把梨”，但他对火把梨评价不高，直言火把梨“味道远不如宝珠梨，——酸！”

第一次到昆明去，想起汪老笔下的宝珠梨，不禁心思思，外出时总刻意寻找梨踪，希望觅得获美食家如汪曾祺青睐的宝珠梨以尝尝其好滋味，但也许来的不得其时，那年，我与宝珠梨无缘。

另一回到丽江去，路经昆明，倒是无意间在路边卖水果的小摊子与宝珠梨不期而遇，那时并不确定是不是宝珠梨，看那梨子蛮大，握在手中应该也有三几百克，但果皮是黄绿色的，并非汪曾祺所说深绿色，于是问了卖梨的中年妇女，可是宝珠梨？那妇人说是，大概猜到我是旅人，又说了句：是呈贡宝珠梨。后来我才知道，由于宝珠梨主要产于当地呈贡县，因此全名为呈贡宝珠梨。至于以“宝珠”命名也是有故事的，传说有个高僧，从大理到昆明讲经，从大理带来雪梨树苗，经过与呈贡梨种嫁接，成为名果。后来这梨就叫“宝珠梨”以纪念高僧。

那天我将宝珠梨买回酒店解馋，汪曾祺所言果真不虚，这梨子如他所说“味甜而多汁”，而我吃得高兴，接下来一路拎着一袋宝珠梨，在旅途上且行且吃，为那一回的云南之旅添了甜甜的滋味。

我辈中人，常会将梨与孔融联想在一起，事关“孔融让梨”是当年小学华文课必读的一堂课，说的是孔融四岁的时候，和哥哥们一起吃梨，专拣小的吃。有人问他为何如此，孔融回答说，他人小吃得也少，应该拿小的。这故事编进小学课本当然有其教化意涵，潜移默化下，孔融因此成为几代人心中谦让的典范。

孔融的一生其实远非“让梨”二字可以概括。过去读《三国演义》，读到曹操杀孔融那一章，心里很为孔融感不平。《三国演义》第四十回写道，建安十三年七月，曹操计划率大军南征刘表，孔融谏阻道：“刘备、刘表皆汉室宗亲，不可轻伐；孙权虎踞六郡，且有大江之险，亦不易取。今丞相兴此无义之师，恐失天下之望。”可曹操不但不听，还大发雷霆，喝退了孔融。孔融步出丞相府后，仰天长叹：“以至不仁伐至仁安得不败乎！”这番话后来传到曹操耳里，那播弄是非的御史大夫郗虑还加油添醋说，孔融经常轻蔑侮辱曹操，连祢衡对曹操的羞辱也是孔融在背后主使，曹操听了简直火上浇油，立刻下令杀了孔融，还株连全家。

曹操之杀孔融也因为积恨已深，别看孔融从小让梨，其实他生性耿介，抨议朝政言辞犀利，常有惊俗之言，因为与曹操政见不和，对曹操常出言讥讽，导致不被曹操所容，最终惹来杀身之祸。有人因此认为他不识时务、狂妄。关于“让梨”之事，也有人以为，那或许是孔融天性中的谦让精神，也因而年纪虽轻却自然流露，而作为建安七子之首的孔融，他一生行事作风之狂放不羁，却与阮籍、嵇康等魏晋名士更有相似之处。且看罗贯中笔下的孔融：孔融居北海／豪气贯长虹／坐上客长满／樽中酒不空／文章惊世俗／谈笑侮王公／史笔褒忠直／存官纪“太中”。