那天采访一名报贩阿叔，才50多岁的年纪，已经一身病痛，包括做过五次手术、中风、脑中有肿瘤等等，随便一项，都是足以压垮一个人的磨难。

阿叔早年其实有过一段婚姻，但因与妻子不和，后来两人卖了房子，好聚好散。两个孩子跟着妈妈，再也不和他联系。他特别郑重其事地解释了，自己为了孩子能得到更好的照顾，才让他们跟随母亲。

这段故事其实与采访内容关联不深，但我不忍心打断。

他那么认真地不知道向谁在解释着自己的决定，相信当时痛下决心时，内心一定十分纠结，以至于岁月长河中，每每想起都难以释怀。

报摊成了他的生活重心

阿叔将大部分财产给了前妻之后，远走他乡到印度尼西亚住了一段日子，离开了伤心地。他再次回到新加坡，已是孤家寡人，举目无亲。

但是阿叔没有放弃生活，他一个人住在租赁组屋，经营着小小的报摊，日子过得勉强，但勉勉强强，还算过得去。

阿叔大约10年前开始当报贩，从此以后，报摊便成了他的生活重心。他说，自己每日凌晨1时就要起床准备，拄着拐杖走到报摊，刮风下雨都是这个时间出发。开摊之前还会买杯咖啡，和街坊聊聊天。

不久，老顾客就准时上门了，他们甚至不等阿叔把报纸摆好，自己就从阿叔的手推车上取走一份早报，然后拿着报纸到一旁喝着咖啡，一页一页翻看，轻车熟路，驾轻就熟。

这是阿叔不愿意打乱的生活节奏，相信也是不少街坊邻居的日常。

但是阿叔说，由于身体的缘故，报摊的工作渐渐令他难以负荷。因为起得早，到了下午他就已经疲累不堪。但是卖完早报，还有晚间报纸。

阿叔说，很多街坊邻居们下午一定会买一份晚间报纸，自己若是不开摊，损失部分收入不说，也让很多人买不到报纸，或得跑远一些。

他原本想要请一名阿嫂来帮他，可是根据食品局条例，报摊属于路边摊，只有获得执照的人才能经营，不能“假手于人”，他得亲力亲为。若身体不适，也只能请近亲帮忙暂时打理，但这对于独自生活的他而言，也不是个选项。

势必又是一番纠结

这里也为大家解释一下，路边小贩原本由国家环境局管理，后来食品局成立，便交由食品局管理。在本地，路边摊的数量已经不多，因此虽然报摊不售卖食品，但也一并被纳入食品局的管辖范围之内。这算是一个“历史遗留”问题。

因为医药费昂贵，阿叔还是不肯放弃下午卖报的营业额。我不知他接下来会如何抉择，势必又是一番纠结。想来，若下午一定要他亲自营业，他或许得趴在桌上睡个午觉，或是牺牲凌晨与街坊们喝咖啡、谈天说地的时光，抓紧时间多睡两个小时。

办法总会有的，只是我忍不住想，生活有时候怎么就那么难呢？

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）