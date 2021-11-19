点智慧：载着妈妈去旅行

“所谓孝，给予父母精神上的和乐…”

星云大师说：分享新闻：32年前，中国男子徐金国花费约2000新元买一辆电单车，开始载着62岁的母亲外出旅游，母子俩每年出游十余次，去过各地景点，兑现了他当初想让母亲看更大世界的承诺。

而这32年间，徐金国换过5辆电单车。他说，自己赚的钱既能维持一家的开销，又能支撑他带着母亲旅行，妻子也十分支持他的想法。如今母亲已年过九旬，他希望能借旅行让母亲更快乐。

徐金国家住山东淄博临淄区，父亲在他年幼时去世，母亲独自将4个孩子养大。作为家中长子，徐金国从小看着母亲的辛劳。在他眼中，母亲温柔、勤劳、知书达理。他年轻时便下定决心，等到长大一定要让母亲过舒服快乐的日子。

他们去过中国无数个景点，而在北京爬长城，是让徐金国印象最深刻的一次。当时，他骑着电单车行驶400多公里，花了两天时间从淄博到达北京。在八达岭长城，他和母亲走很远的距离，拿到好汉证书。母亲拿着证书兴奋地说：“这下我们也是好汉了。”

近日，徐金国骑电单车带母亲出游一事在网络引发关注，他觉得有些不适应。徐金国表示，带着母亲出游本是很小的事，更是作为孩子应尽的义务。他说，他也了解老人需要多思考让思惟活跃，便坚持给母亲订报纸等读物，而母亲则一直坚持每天读书看报的习惯。

长期

孝顺父母应长期不断，源源不绝的奉养无缺，而不是凭一时情绪的喜恶，偶而给予饮食供养。父母以毕生岁月为我们献出一切，最起码我们也应该同等付出回报，不能终身膝下承欢，也应该长期侍奉汤药。

中国历代高僧也有不少感人的孝亲事迹：隋朝的敬脱法师一头担荷母亲，一头挑负经典，云游四海，随缘度众。南朝齐道纪法师一面躬亲侍奉母亲衣着饮食、大小便利，一面乐说佛法不倦。有人要代为照顾他的母亲，道纪法师婉拒说：“生养我的母亲应该由我亲自来孝顺，怎么好麻烦他人代劳呢？”

唐睦州陈尊宿在黄檗禅师那儿开悟，后来住在开元寺，自己织作蒲鞋，卖给过路行人，以所得薄财奉养年老的母亲，因此人人都称他为陈蒲鞋。出家人虽然割爱辞亲，但是出家人对于赐予人身的父母，更能感念他们的恩德，因此出家人的孝亲反而超越一般的世人。“永怀亲恩，今生有缘今生度；本无罪性，此心能造此心消”，这是佛门中对于出家弟子的警策诲训。

福田

有一首偈语这么写道：“若能在家孝父母，此即名为胜福田，现世流布大名称，未来福报转无量。”吾人应以孝心为佛心，孝顺现世父母，进德修业。若能实践孝道思想，相信人心必能和顺，家庭必能幸福，社会也能安和乐利。