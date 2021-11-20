“当进退两难时，懂得拐个弯…”

星云大师说：分享故事：年轻的农民因仰慕作家，立志要当一名农民作家。为此，他每天都抽出时间努力耕耘写作，坚持一天至少写500字。他一次次满怀希望地将稿件寄往报社，却一次次收到退稿信。但他并没有退缩，不知不觉坚持了12年，他相信终有铁杵磨成针的那一天。

一天，他收到了报社寄来的一封回信，写信人是他多年来坚持投稿的那家报社的编辑。编辑写道：“您坚持给我们投稿了这么多年，看得出您是一个很努力的青年。但我不得不遗憾地告诉您，您的知识面不够丰富，文笔也显得相对苍白，并不适合当一名作家。”

编辑继续写着：“不过，我从您多年的来稿中发现，您的钢笔字越来越出色了，也许，您可以尝试新的方向。”农民在原本的绝望中看到最后一段恳切的话语后，犹如黑暗中点燃了一盏明灯，思考再三后，农民毅然放弃了写作这个理想，开始把恒心和毅力用在书法上。

果然，练习书法的农民如鱼得水般自在，并且进步神速，很快便获得了成功。而他，就是著名硬笔书法家张文举。

盲目

有句话说：“明智的放弃，胜过盲目的执着”，人生，可以说处处都是死角，也处处都是生机，关键在于我们自己的成长智慧。但凡有大毅力者，一定能在日复一日的坚持中，找寻到生命的希望。如果我们在困难的面前迷惘，不知道应该保持什么心态，那就应该先从做个乐观的人开始。

凡事多看到好的一面，当我们对烦恼不再那么在意，对美好升起了期待，我们会发现，事情总会往好的方向走。

世间事是“法无定法”的，在处理过程中，要懂得融通变化，此路不通，还有别路；此法不好，还有他法，不可一意孤行的钻牛角尖。

执着

现实生活中，许多人无法解开的，就是在一些事理上对自我的执着，若不懂得及时调整，就会很容易被困住，而徒增烦恼。我们能放弃执着才会有另外的一番天地。执着中最难解者，不外就是爱、瞋的执着，我爱、我怨、我见的情愫所引起的邪知邪见，就像桎梏绳索，紧紧的束缚着我们，使我们产生数不尽的烦恼。

解开“执着”的微妙法门，不外乎运用智能、观念，能与人为善、从善如流，并且在与大众相处时察纳雅言，随时听取意见，这对于改变自己的个性必然有好处。

所谓“方便有多门，归元无二路”，在人生的路上，只要能达到目的，何必非要执着一条路不可呢？所以，做人不一定要和事理针锋相对，不让一步，不一定就能胜利，能够峰迴路转，人生的前途才能畅行无阻。

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