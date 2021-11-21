点智慧：人就喜欢攀比

“生活的美好靠的是珍惜…”

星云大师说：分享故事：猪说：“假如让我再活一次，我要当一头牛。生活虽然苦但名声好。我们猪似乎都是傻瓜和偷懒的象征，连骂人也都要说‘你这个蠢猪’。”牛说：“假如让我再活一次，我愿做一头猪。我吃的是草，挤的是奶，干的是力气活。做猪多快活，吃了睡睡了吃，肥头大耳，生活赛神仙。”

有意思的是人类的说法。男人说：“假如让我再活一次，我要做女人，可以随意撒娇、发脾气，做公主、大小姐、富太太，最重要的是可以支配男人。”

女人的答卷则这样写道：“让我再活一次，我一定要做个男人，可以蛮横、冒险，当皇帝、老爷，还可以打人，最重要的是可以使唤女人。”

神明看完之后，只能无力地说道：“这些人和物，只知道盲目攀比，太不知足了！为了惩罚你们，我什么都不会改变，一切照旧！”

尺长

我们一旦有了比较之心，就再难以平静，容易惶惶于所欲，碌碌于不平，一生难得安乐祥和。攀比，是自信心不足、内涵不丰富的表现，是没明白人生价值和意义的表现。攀比，是在自造苦恼，也在制造摩擦和矛盾。

正如尺有所长，寸有所短；长颈鹿有身高的优势，犀牛也有矮个子的长处一样。我们要做到的是，正确认识自己、发挥自己的长处，不要把自己盲目和别人比较，一比较，我们会发现，这将是一场没完没了的欲望之战，到最后输掉的肯定是自己。

杂念

曾有一些媒体人要给钱钟书先生（被誉为“博学鸿儒”）做专访，但是却被钱钟书先生拒绝了，旁人问他为什么不答应呢？这样一来您的名气不就更大了吗？

可钱钟书先生却淡然一笑说：“我都姓了一辈子钱了，还会迷信这东西吗？”正是因为钱钟书先生有一颗不慕名利、不为名利牵绊的心，他笔下的文字才能如此纯粹，如此美好。

在钱钟书先生看来，一颗满是欲念的心，是永远感受不到世间的美好的。他说：“洗一个澡，看一朵花，吃一顿饭，假使你觉得快活，并非全因为澡洗得干净，花开得好，或者菜合你口味，主要因为是你心上没有挂碍。”

当我们的心中没有杂念，没有不切实际的想法时，我们就会活得比较快乐，这并不是因为世界变好了，而是因为我们的心净了。所谓“净心”，就是一种清空，让自己不要再为一些不必要的事情执着和烦恼。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。