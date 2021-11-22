点智慧：美好从缺陷中找到

“把身心安住在满足中…”

星云大师说：分享故事：奶奶在50周年金婚纪念日那天，向来宾道出了保持婚姻幸福的秘诀。她说：“从结婚那天起，我就准备列出丈夫的10个缺点，为了我们婚姻的幸福，我承诺，每当他犯了这10个缺点中的任何一个时，我都愿意原谅他。”

有人好奇问了，那10个缺点到底是什么呢？奶奶这时却笑着说：“其实50年过去了，我始终没有把这些缺点列出来。每当丈夫做错了事，让我气得直想离婚时，我马上提醒自己：算他运气好吧，他犯的是我可以原谅的10个缺点当中的一个。”

奶奶说：“我总以为心态对了，与人相处就对了。我们的心态，往往就决定了我们和身边的人的生活质量和状态。心态对，人缘就好，因为懂得宽容；心态对，生活愉快，因为懂得放下。”

更好

在生活中，我们总想着没有最好，只有更好，然后不断地朝着更高的地方努力攀爬。这其实也不能怪我们，因为我们的周围，都是这种“更好更强”的声音，我们很容易会被淹没于其中，耳边就充斥着“我应该”的声音，而不是“我想要”。

那么，我们到底想要的是什么？以老奶奶的故事来说，她是要一名十全十美的先生吗？还是她要的是一段幸福的婚姻？我们也可以试着问自己，在生活中，我们要的是不断追逐的名利吗？还是能有闲情享受着天伦之乐的时光？

我们可能追求完美，鱼与熊掌都要兼得，但从务实的角度来看，这反而是得不偿失的盲目追求。然而，只要我们告诉自己，“完美并不是目标”之后，很多烦恼都可迎刃而解，因为，心态摆对了方向。

开阔

这世界美不美？可以很美，也可以很丑。我们心中怀有美好，我们看到的便是一个美好的世界；心中怀着丑恶之念，我们看到的便是一个丑恶的世界。我们只要能以开阔的心胸去包容世间的人事，自然能看到最美好的一面，领悟到世界上真正美妙、可爱之处。

一首诗偈说得好：“待足何时足，知足便足；求闲何日闲，偷闲便闲；休怨我不如人，不如我者甚众；休夸我能胜人，胜于我者恒多”。人生种种病痛，只是外事外物太要紧了，以致心不能静、气不能和、苦不能耐、怨不能释；一切能以不要紧三字了之，此则拔去病根之神药也！