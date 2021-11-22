一伙人聚会结束，在地铁站分道扬镳前，一句“改天再约”似乎是很顺口的道别话语。

但这样一句话，往往是说和听的一方，心里都明白这个“改天”可能是明天，可能是往后任何一天，也可能哪天都不是。

两周前刚参加中学时期一名好友的婚宴，大屏幕上播放的视频冷不防地出现我们穿着校服、扎着马尾、刘海全部往上梳的合照。当年我们四个女生在校园里形影不离，无论吃饭还是上厕所，都要相约结伴。

转眼从中学毕业近10年，原本趁着婚宴进行的小型同学聚会，因疫情无法实现，连我们四人也不得不“三缺一”。随着婚宴日期一再延后，其中一人上个月已启程到美国工作和定居。

无法像年少般并肩同行

疫情下筹备婚礼固然有诸多限制，一众兄弟姐妹团也没什么实战经验，所幸新娘和新郎属意仪式从简，婚礼当天主要负责操控音响和灯光的我，在一阵兢兢业业中完成了任务。

宴客桌上，刚好五人的兄弟姐妹团聊起同新娘或新郎相处的往事，另一名中学好友不禁感叹，我们四人毕业后鲜少联系，念中学时的事迹还能侃侃而谈，对彼此离开校园后的生活却不甚熟悉。

我想，当年我们肯定也说过“改天再约”或者类似的话，要是没人采取主动，所谓的约定便遥遥无期。奇妙的是，知心之交即使许久未见，仍熟知彼此的性格和心思。有些情绪长大后不便轻易表露于人前，却还是瞒不过知交。

行文至此，问了问自己印象中曾和多少人说好改天再约，久而久之却疏于联系，几乎形同陌路，脑海里顿时浮现了好几张面孔。

有人说，随着年龄增长，朋友圈缩小是意料中事，我想这不过是因为身边朋友开始进入谈恋爱、工作、结婚生子的阶段，单身的朋友越来越少，生活轨迹也越来越不同，自然无法像年少般并肩同行。

让‘改天’成为‘那一天’

在广大民众的引颈长盼下，社区防疫措施已进一步松绑，不必同住也能五人堂食。消息出街后，身边朋友开始相互邀约，敲定搁置许久的叙旧计划，我也趁机做了一次主动。

虽说朋友满天下，未若知己两三人，加上疫情为我们和友人的疏于联系提供了方便的借口，若不想丢失珍视的友情，仍得多多主动联系。经营友情需要时间和精力，重拾失散的友谊听起来很难，但心存遗憾未免得不偿失。不妨拿起手机邀约，让“改天”成为“那一天”。

（本文作者是华文媒体集团新闻中心记者）