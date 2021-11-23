“看淡一些，冲击到来时情绪也比较容易控制…”

星云大师说：分享故事：有个富翁，年轻时曾失去一个价值连城的珠宝，以致也使他失去了经济的支柱，从此，他不得不奋发有为地拼搏，后来终于东山再起，成为赫赫有名的企业家。

当他已年逾花甲，他的那个珠宝竟由于失窃案终于被侦破而完璧归赵。然而，让人意想不到的是，富翁失而复得、因极度兴奋脑中风紧急送院，形成半身瘫痪，过了不久还失去生命，他原本还在扩展的事业，也不得不画上句点。

参半

得失之间，是欢喜？是悲伤？我们有过这种经验吗？其实，人生的过程，有得有失，得失参半：事业，有起有落；计划，有成有败；比赛，有胜有负；际遇，有好有坏。松柏竹梅，须经历风霜雨雪，才能茁壮成长；身而为人，怎能要求一帆风顺，平步青云呢？

在得失间，一般人总以为自己得到的少，而失去的多。谁又会知道失去的同时，我们也往往会另有所得呢！只有认清这一点，我们就不至于因为失去而烦恼。

日常生活中，某种意义上讲，我们都是在得失之间度过的。今天得，明天失；这件事得，那件事失；得到这一个，失那一个。得，我所愿；失，亦我所愿，能作如此想，我们也就不会在情绪上有太大的变化。

因缘

有时候，我们失去了金银财宝，但得到了一家人的安全；失之固然可悲，得之也能可喜。有的人得了一些酒肉朋友、冤家债主，失去了道义之交、有情有义之友；如此得失，也甚感不值。不管是得是失，都各有因缘。是我的不必力争，自会得到；不是你的，即使千方百计取得，也会随风而逝。有时候得也不好，有时候失也不坏，得失之间，所谓各有因缘莫羡人。即使得到了，也要好好运用；失去时，只要你有足够的条件，它也会再来。

人生，失去了金钱、资用，会有再来的时候；失去人格、道德，不容易恢复。尤其，得人容易，得人心难；得人心难，失人心容易。得失之间，富含人生哲理。