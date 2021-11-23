发烧读者渴望一睹作家庐山真面目，被钱锺书嘲笑吃了美味鸡蛋还要认识下蛋母鸡，影迷们散场后意犹未尽，企图上门打扰导演清静当然不值得鼓励，可是按图索骥去拍摄地点观摩，不但无伤大雅更可促进当地旅游业，不失为有益身心的课外活动。譬如王家卫粉丝，就算缺乏体能亲赴阿根廷零距离接触瀑布和灯塔，起码去金雀餐厅吃个花样年华餐，不是肚满肠肥皆大欢喜吗？这方面我非常惭愧，厚着脸皮自许为安东尼奥尼影迷，却霸着茅厕不拉屎，同样是《春光乍泄》，畅游伦敦从来不曾专诚去那个叫Maryon Park的案发现场，也没跑到位于Clevely Close的古董店血拼——大约20年前在意大利费拉拉，倒匆匆参观过他名下的博物馆，心想来日方长，不愁没时间细看，谁不知四五年前再去已经关门大吉了。
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