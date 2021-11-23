米饭和面包再普通不过，米文化面包文化却流淌在我们血液中里。

古诗中有不少提到米饭，宋人的“夏新绢衣，秋新米饭。安稳眠睡，直千直万。”说的是夏天有新的绢衣，秋天吃新米煮的饭，好好睡觉，值得千金。

旧米新米，小时候听说了但不知道两者差别。家里有认识卖米的，所以我们多是买进一大袋米，大麻布袋的那种，应该是比散买便宜。送货的总是同样衣着，白色背心深色短裤皮肤晒黑，肩上压着米包走进来，到厨房角落一侧身，那袋米不动如山就坐那儿，每天舀几杯煮粥煮饭，见底为止。吃好几个月后，米粒中会有黑色“米龟”跑来跑去，该是无害吧，淘米时剔出它们，照旧煮成一锅白饭。

我们买的应该是旧米。有人说旧米口感干爽，不黏糊，煮饭比较“粒”。其实我们一大袋米吃这么久，就算买的是新米也吃成旧米。

经过手工炊饭到电锅煮饭，耳闻目染，现在虽然普遍提倡少淀粉少吃饭，白米饭吃起来照旧香甜。像鹅油白饭，或是《深夜食堂》里的奶油白饭，偶尔吃吃，简单拌一拌就是美味。

吃饭因为太日常，容易藏入心底，古人的“归路渐香菰米饭”“客梦未沾菰米饭”，虽然菰米是黑米，吃家里的饭这回事情还是令人向往。

台湾作家洪爱珠的《老派少女购物路线》，说她家虽有电饭锅，但更多用火炉煮饭。“明火煲饭，特别有荒野求生之感。不用电力和机械，而将饭煮得更好，费时更短，粒粒皆亮，老辈人其实都会（从前人还烧柴呢，那是另外的境界了），咱是米文化养出来的人，我以为在直火上将生米煮成熟饭，是一生受用的技能。”她还说了一段如何用锅子炉火煮饭。

YouTube上搜寻“cook rice without rice cooker”，出来好多视频，其中有洋人，也有不少生活在欧美的亚洲人，他们出于需要，电饭锅不是那边厨房的必要配备，想吃米饭只得搬出最有历史的土方法。

日式料理中米饭并非只是饱肚的陪衬，它是味道的重要组成。华人食谱中很少需要教人如何煮饭，看看《日式料理的基础技术》就有一小段“土锅煮米饭”，说土锅煮米饭最美味，只要掌握火候，煮法不难。这里就综合日式料理书及“老派少女”的煮法：淘米，然后浸泡15分钟，沥干水，静置15分钟。接着将米放入土锅，加水，水量约与米等体积，比如一杯米兑一杯水。盖上锅盖，大火煮，水沸腾后转中火继续煮七八分钟，饭香飘出后减到最微火，再煮七八分钟。熄火。这时候最重要了，别立刻揭开锅盖，让米饭多焖个20分钟。

何时熄火这一步，洪爱珠写道：“观察蒸汽消弱，声音静下来，饭香流泻即熄火，过程诗意。”如果你也下厨的话就会理解，不管土锅电锅，饭香夹着水汽飘出那一刻绝对诗意，难怪古人有“归路渐香菰米饭”的诗句。

老祖宗最早不懂煮饭，谷米要被肠胃消化，必须长时间，胃功能也要超强。专家说，消化过程，食物被咀嚼被分解，大块变小块，大分子变小分子，是在人体内赋予食物热动能加工的过程。人们后来发现，有些步骤可以先在体外完成，稻谷脱壳碾制成米粒，加水加热，生米煮成熟饭，进入身体消化容易多了，获得的热能也增加，人的活动力更强。

同样坚硬的麦粒，经过类似加工，脱壳碾制，磨碎成粉，加水加热烘焙，成为面包。秘鲁诗人聂鲁达有一首《面包颂》，简单说说它的意思：

“面包，你从面粉、水及火中出生。密实或轻盈的，扁平或圆的，你复制了母亲子宫的圆，也像大地一样每年两度伸胀。如此简单，你呀面包却如此深奥。面包店里，你排列在撒上面粉的烘盘上，如银器，如碟子，如纸张，生命突然从你身体升起，种子和火汇合，你膨胀长大，如大地之臀、嘴、乳房，逐渐隆起，像人的生命。温度高升，你激动你伸展，生命力高歌，突然，你一身披上金黄色。”

如果你爱做面包，看到这里不会陌生，聂鲁达用另一个角度，以诗意描述面包的生成。

法国诗人莱翁奥丹不仅给《国际歌》作词，不仅领导巴黎公社，还写了一首诗《给面包》：“我听见那些人开玩笑说／面包被切开时它在说什么？／听一听应该不难吧／没有什么比羹汤更雄辩。／小麦粉荞麦粉呀／面包邀我们的胃就餐时／你们知道它说什么吗 ？／你们知道它说什么吗 ？／它说，吃吧，我就是生命！”

米饭和面包再普通不过，米文化面包文化却流淌在我们血液中里。张爱玲说了：“到了手就是白米饭，到不了就是白月光。”同是米饭月光，唐代人过着不同生活：“归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。”