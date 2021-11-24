“大家分工合作、合作分工，才有秩序…”

星云大师说：分享故事：父母准备带领小儿女到海边戏水。出发前一晚，父亲召集大家说明隔天到海边游玩的注意事项，以及工作分配。儿子说：“爸爸，一天到晚订什么规则，连到海边玩水，也要来这一套！”女儿也抗议：“好不容易有一个假日，何必弄得那么严肃呢？”最后，这场家庭会议就在不欢喜的气氛中结束。

第二天，一家人来到海边。望着沙滩的美好，海水的平静，儿子也想下水游泳，但是翻遍包包，怎么也找不到泳衣，不禁抱怨父亲：“您怎么没有交代我们要带泳衣出门呢？害得我们不能尽情地玩水。”

爸爸就说了：“昨天晚上的会议，原本就是要和大家商量这些事的，但是你们不要我订注意事项，不愿意我分配工作，当然今天出门也就没有人想起要带泳衣了。”

回到家中吃饭时间一到，儿女纷纷来到饭桌前，只是奇怪地，饭桌上竟然空无一物！这时候，妈妈说：“没有规定饭菜一定要由妈妈煮呀！你们自己想办法吧！”这回，儿女们终于明白父母平日订定规则的苦心。

诚正

事实上，如果自由漫无目的，那是很危险的，就像一部没有煞车装备的车，当你享受飙车的快感时，也处处潜藏危机。有的人的人生，就是以游戏人间、自我享受、损人利己、吃喝玩乐做为他的人生行事准则，虽也可以活到老，但终究对人间无所裨益。

什么是人生规则？善行是人生的规则，诚正是人生的规则，信义是人生的规则，仁慈是人生的规则。凡是合乎道德规范的，都是人生的规则。我们也看到很多人维护自己人生的准则，吃亏、受苦、牺牲、受难，甘之如饴，他是把人生的规则放在自我利益之上。

在社会上当然也有很多的宵小流氓，为非作歹，他忘记了人生的准则。但是人生的规则最后必定是有因果的，甚至我们可以躲得过法律的制裁，但是躲不过报应，所以人生的规则，可不重乎！

从小

为了实践人生规则，从小父母都应该从穿衣吃饭开始给予孩子人格的教育；所谓“坐有坐姿，立有立相”，行走要有行走的样子，站立要有站立的标准，这些生活的细节，都是从人生的规则，从礼义廉耻中修养而来。走入社会，待人的礼貌，语言的谈吐，行止的进退，甚至一个握手、点头，都有规范。

从社会的各个阶层来看，人人都须遵循生活的规则。比如，在家庭里如果妈妈不定时煮饭，爸爸不肯安分工作，孩子不愿上学读书，家庭一定混乱无章，毫无秩序可言。

小至家庭大到一个国家，都必须共同遵守法规，彼此分工合作，如同机器上的大小零件有序、合理的组合，才能轮转不休。