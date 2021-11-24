如果盼着苦尽甘来太煎熬，那就别等了，我们现在就苦中作乐吧！

上一期胡扯一通，聊了“自讨苦吃”，有些许意犹未尽。尤其对于苦字，格外有感。

两周前，收到通知可追打第三剂疫苗，不假思索就上网预约了时段。当日一早，如约前往，过程顺利，且之后一整天都感觉无恙，除了手臂轻微酸痛，并无大碍。老友发简讯关心，我还开玩笑问说：没有不ok是不是ok的？老友故意揶揄：一般上，年纪越老，越不会出现副作用。

也许是我高兴得太早，也许是我还不算太老，原本当天一切无碍，哪知入夜准备就寝时，开始全身发冷，吹不得风，把窗户都掩上，蒙着被身体蜷缩一团，脑袋也不听使唤地乱成一团，像一匹慌张野马，忽东忽西无缘由地胡乱狂奔，无休无止；到了凌晨则感到闷热难耐，烦躁地把

被给踢开，忽冷忽热折腾得彻夜辗转难眠。

虽早已有心理准备，然副作用浮现时，还是颇为苦恼。甚至在我内心产生小小的障碍，一想到或许明年还得接种第四剂疫苗，就颇为懊恼。疫苗这回事，不打就得面对得重症风险，打了则得忍受副作用的折腾，二者皆不好受也。

这算不算是一种两难呢？然副作用毕竟是短暂的，熬过一时的不适，换来长久的心安，值得。

这就像是，我们从小就被灌输的观念“良药苦口”。病痛是苦的，治病的良药更是苦的，若吃不得良药的苦，就只能饱受病痛的苦。做何选择，还须要纠结吗？

二苦选其一，这不正好道尽我们生存的本质：苦是真实的，苦也是得直面的。小时候有个怪毛病，特别容易晕车，一路颠簸，总得稀里哗啦吐上一回。那时候也只有逢年过节，才会举家搭巴士外出。母亲总得备好驱风油、酸梅橄榄及塑料袋，巴士一开动，我就会立即瘫痪在母亲怀里，涂再多的风油，含再多的酸梅橄榄，都无济于事。其实那时候我就明白了，搭车狂吐与我是避无可避的，仿佛是一种宿命，唯有吐了出来，晕车的症状才可缓解。

母亲总会一边拍着我的背，一边安慰说：吐了就舒服了，吐了就不会晕车了。说实在，我不想吐，因为呕吐很难受；但我又必须吐，唯有吐了出来，母亲还有我自己才会如释重负。只要熬过去，一切就会变好，这不就是老祖宗点醒我们的“苦尽甘来”？

有这么一个说法：避苦求乐是人性的自然，能苦会乐是做人的坦然，化苦为乐是智者的超然。

我们的古老智慧里，对于苦的态度，不全是否定的，反而是接纳的，不然又怎么会有“吃得苦中苦，方为人上人”，“不怕少年苦，只怕老来穷”？不然孟子又怎会说出“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为”？

活着，本就是大大小小，形形色色的苦接踵而来，若一心一意想着逃避，何尝不也是一种苦？数周前我忙得颇为痛苦，处理了阶段性的工作后，我任性地彻底放空，足足两周时间什么都不做。奇怪的是，我没有因此感到舒坦，反而隐隐浮现焦虑。我的不作为只是在逃避忙碌的苦，打乱了创作的节奏，更影响了接下来工作的进度，实在得不偿失。

逃避苦，直面苦，承受苦，化解苦，我们这一生不都是一直在重复这几件事吗？只是有太多的苦都是避无可避的，只好坦然面对了。把该吃的苦都大口大口吃下去，或许还真的能等来一丝丝的回甘。如果盼着苦尽甘来太煎熬，那就别等了，我们现在就苦中作乐吧！