“应该求仁不求争…”

星云大师说：分享故事：牧场主人养了许多羊，他的邻居院子里养了一群猎狗，猎狗经常跳过栅栏，袭击牧场里的小羊羔。牧场主人几次请邻居把狗关好，但邻居虽口头答应，可没过几天，猎狗又跳进牧场，咬伤了好几只小羊。

牧场主人决定提出告诉。听完牧场主人的控诉后，法官说：“我可以处罚你的邻居，也可以下令让他把狗锁起来。但这样一来你会失去一个朋友，多了一个敌人。你是愿意和敌人作邻居呢？还是和朋友作邻居？”

牧场主人回答当然是愿意和朋友作邻居。法官说：“那好，你按我说的去做，不但可以保证你的羊群不再受骚扰，还会为你赢得友好的邻居。”牧场主人就按法官说的，挑选3只最可爱的小羊羔，送给邻居的3个儿子。看到洁白温顺的小羊，孩子们如获至宝，每天放学后都要在院子里和小羊羔一起玩。因为担心猎狗伤害到儿子们的小羊，邻居还做了个大铁笼，把狗关了起来。

从此，牧场主人的羊群再也没有受到骚扰。为了答谢牧场主人的好意，邻居开始送各种礼物。牧场主人也时常回赠，渐渐地两人成了好朋友。

相轻

我们在生活中，应该求“仁”而不求“争”，“仁”是会意字，左边一个“人”，右边一个“二”，两个人的意思。哪两个人？自己跟别人，想到自己就能想到别人，所谓“己所不欲，勿施于人”，确确实实替人着想的心，才是真实的学问。我们出门在外交朋友，要懂得互相赞叹。古代读书人，甚至现在的一些人，有一个不是很理想的态度，叫做“文人相轻”，或者认为自己的学问高，就看不起人；自己有学问，别人也有不同的学问，你不认同但不表示你就要把姿态放得高高的，这样对己对人都不好，因为当我们待人时容易起嗔心，我们的道德、学问也在往下堕。学问是看一个人的心量，所以第一等的学问，叫做处处为人着想。

人品

社会上有许多人，都有这样的毛病，老是看着别人哪里做的不好，自己却未必能身口如一。也就是说，你看不起别人，其实别人眼中的你，也不是什么圣人啊！而要突破这样的局面，我们唯有从改变自己做起，在生活中说好话、做好事和存善念，处事时尽量为别人想多一点、广结善缘，久而久之我们就会发现，敌人减少了，朋友也多了起来。

有这么一句话在流传：“欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。”意思是一个人是否能被人欣赏，最终取决于这个人的人品。所以说，一个人真正的资本，并不是美貌，也不是金钱，而是这个人的人品。人品不仅是一个人最持久的魅力，还是一个人的最高学历。而好人品的建立，当然就是能为他人着想。