白菜镇是本读不完的书。我知道了以如梦如幻的《英国病人》摘下50年一度“金布克奖”的迈克尔·翁达杰也是此间居民。

北岛散文集《午夜之门》有篇《卡夫卡的布拉格》，写他第四次到布拉格，在这座卡夫卡之城游荡思索，参与作家节的经历。那些文字我分明读过，却没留意其中竟涉及捷克／加拿大作家史克沃莱茨基（Josef Skvorecky，1924－2012）。毫不奇怪，那时我从未听过史氏的名字，两年半前在多伦多白菜镇找到史氏夫妇住了几十年的素朴小楼时，也从没想过有中国当代作家在史氏故乡见过他，和他零距离互动。