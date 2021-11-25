他曾和北岛在一起 订户 来自 / 联合早报 文 / 余云 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 7月底到访多伦多白菜镇时，迈克尔·翁达杰经常光顾的咖啡座“Jet Fuel”因疫情关系只能外带。（余云摄） 字体大小: 小 中 大 白菜镇是本读不完的书。我知道了以如梦如幻的《英国病人》摘下50年一度“金布克奖”的迈克尔·翁达杰也是此间居民。北岛散文集《午夜之门》有篇《卡夫卡的布拉格》，写他第四次到布拉格，在这座卡夫卡之城游荡思索，参与作家节的经历。那些文字我分明读过，却没留意其中竟涉及捷克／加拿大作家史克沃莱茨基（Josef Skvorecky，1924－2012）。毫不奇怪，那时我从未听过史氏的名字，两年半前在多伦多白菜镇找到史氏夫妇住了几十年的素朴小楼时，也从没想过有中国当代作家在史氏故乡见过他，和他零距离互动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 好大盗 鸟巢下的寻思