点智慧：命运到底是什么？

“抱怨命运，不如每天种下善因…”

星云大师说：分享故事：小徒弟问师父：“命运是什么？真的没办法控制么？”师父说：“不能这样说，你的年龄越大，命运就会越来越多被自己掌握。”

徒弟说：“我怎么不觉得呢？”师父笑着说：“这么说吧，我们来到世上有着‘出厂设置’，自己没法决定，受到父母和祖辈的影响很深。但是我们后半生的命运，却可以亲手造就，它取决于我们前半生所犯的错误，以及所造福德的总和。”

徒弟不太明白，问道：“如果命运能自己创造，那为什么还有那么多人抱怨自己命不好呢？”师父说：“那可能是因为这些人所犯的错，多到自己承担不了结果的程度，于是甩锅给命运吧。而且抱怨是不好的习性，可能还会传递到下一代人的‘出厂设置’中，影响他们下一辈前半生的命运，周而复始。”

徒弟说：“真的是这样吗？”师父说：“不信你可以拿任何一件发生在自己身上的倒霉事来看，总是能找到之前错误的做法、说法或想法。而那些幸运的事也是一样的，总是能找到之前行善的影子。”

徒弟马上就接口：“这么说来，所谓的好运和恶运，都仅仅是结果，归根结底都来源于我们过往的行为啊！”师父说：“没错，所谓命运，不过是我们长年累月积累下来的错误或者福德，所呈现出的结果。所以，你该知道如何面对每天的生活了吧？”

徒弟说：“是的，与其期待或者抱怨命运，不如每天种下善因，结识善缘！”师父说：“那就是要我们因上努力，果上随缘。保持乐观，决不抱怨！”

原因

要想改变命运，我们必定要从身、口、意的行为改造做起。也就是要从因上去探究。但善恶因果不能单看一时、一世，因为因果报应依其受报的时间，有现报、生报、后报。正如植物，有的春天种，秋天收成；有的今年种，明年收成；有的今年种，多年以后才能结果。而业报之所以有现生成熟、来生成熟、后生成熟等不同的差异，原因有二：

一、因的力量有迟早：譬如一粒瓜种和一粒桃种同时下种，瓜种当年即可生长结果，而桃种须待三、四年后方能结果。

二、缘的力量有强弱：譬如相同的二粒豆种，一粒种在空气流通、日照充足、土壤肥沃的地方；一粒种在潮湿阴暗、土壤贫瘠的角落里，结果二粒豆种发芽成长的速度一定不一样。因为诸缘具足，成长自然早些；助缘不够，自然业果成熟较慢。

善根

然而，因果缘又有其复杂性：某人具有才华是个好因，但也要加上好缘，才能得到好的结果；一个人素行不良固然是一个恶因，但如果能加上一些好缘，也可以改变因与果之间的关系，或许会减轻将来的恶果。所以，平日里每当我们看到一个人才，就要思量着如何给他好的因缘，让他能够早日成就；每当看到冥顽的众生，也常思忖着如何循循善诱，给他改过向上的机会。

谈到个人，最重要的，还是要靠自己平时勤修善根、常做善事，多培养一些福德因缘。佛经上说：“不可以少善根福德因缘，往生极乐世界。”就如读书考试，没有考取学校，尽管给你插班附读，但是离毕业还有很长的过程，还是要靠自己的真才实学，才能达成目标。