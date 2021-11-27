“人的本性就是趋利避害…”

星云大师说：分享故事：有一次，光武帝把进贡的一群羊赏赐给了朝上的大臣，并要求分给各位大臣每人一只。皇帝的要求难倒了负责分羊的官吏，这群羊大小不一，有肥有瘦，不知道该如何分。许多大臣为了分到一只肥羊而争论不休，甚至说要把羊全部杀掉，肥瘦搭配着分。

而博士甄宇觉得杀羊分肉很丢脸，于是，他先牵着一只最瘦小的羊回家了。其他大臣看到甄宇的做法，也都不好意思牵最肥的羊。然后，大臣们都捡最小的羊，每人也再没有怨言。后来，这件事传到了光武帝耳中，光武帝很是欣慰，而甄宇因此也得了“瘦羊博士”的美誉。

之后，在群臣的举荐，加上甄宇为人忠厚，遇事谦让，他被提拔为太子少傅。

郁结

社会上肯吃亏的人确实少，因为人的本性就是趋利避害，多少人真正懂得肯吃亏的智慧？然而，就是因为缺乏这样的智慧，我们也没有了高瞻远瞩的眼光，不愿舍弃眼前利益、而去获取长远的回报。然而，只顾眼前利，真的就很好吗？得了让人非议，争而不得却又因自觉吃了亏便计较，郁结于心，这样也只会伤害自己，毫无作用。不信的话，看看我们身边的人，也看看自己，是不是在工作上怕苦怕累，不肯踏实去做；在感情上，生怕吃亏被欺骗，不敢敞开心扉；在日常小事中，太过在意得失，于是闷闷不乐，这不就是很多人，可能也包括自己的写照吗？

我们若想要获得福报，光想着眼前吃甜头肯定是没有作为的，古人说的“吃亏是福”不无道理，很多看似很亏的事物，只不过是表象而已。若一个人吃了眼前亏，保不准后福无穷。

睿智

我们可以试着改变思维：把吃亏当作占便宜，并把它当成为人处世的一种睿智，是一种隐性投资。历史典故告诉我们，每一个有成就的人，都是在不断吃亏、不断跌倒中逐渐成熟与成长，正因为他们有了那么多的经验积累，才得以变得聪明起来。

而吃亏，一点一滴积累，也彰显一个人的格局与胸怀，这是别人都看得到的，那么吃亏的人之后所收获的，说是捡了大便宜也不为过。

闽南语有句俗谚说：“天公疼憨人”，为什么有这样的说法呢？因为相对来说，经常占人便宜的人，无庸置疑的，必然也是别人口中不受欢迎的人。