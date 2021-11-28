点智慧：地狱会空吗？

“此心能造此心消…”

星云大师说：分享故事：乱世中，士兵奉命去围剿一寺庙。当一名年轻士兵正要用枪打死一位老和尚时，老和尚对那个兵说：“你可以等一下吗？”那个兵不解，问：“早晚也是死，为什么要等？”

但士兵还是同意了等他，不到一刻士兵再回来时，只见老和尚盘腿而坐，似已神识脱离而圆寂了。士兵上前检视，还看到老和尚眼角挂着一滴晶莹的泪。士兵不明白，这时，只见一名原本躺在地上的小和尚对他说：“佛经记载，杀阿罗汉出佛身血者，都要堕入无间地狱，老师父是悲悯要弑他的你啊！为免你造下恶业，宁可提前结束自己的生命！”

降伏

地狱在哪里呢？地狱当然在地狱在的地方，但地狱也在人间！乱世时屠杀不止，这不是人间地狱吗？社会上还有那么多的残杀虐害，这不是人间地狱吗？其实，真正的地狱是在我们的心里！心里生起愚痴无明、仇恨妒忌、贪欲嗔恨时，我们的心就在地狱里煎熬。可以说，地狱是我们自心的妄念造作出来的。既是妄念所造，只要妄念一息，则如千年暗室，一灯即明；亦如晨朝霜露，日照即散。

所谓“地狱本无，此心能造此心消”，我们的心能制造地狱，当然也能让地狱消弭；只要我们效法地藏王菩萨的大愿力，降伏烦恼，地狱就有消灭的一天。可只要众生还在造作恶业，就肯定还有地狱的存在。

愿力

有人会问：地狱会不会有空的一天？但问这个问题，就像问花草树木能不能成佛一样，也许是个问题，但比这个问题更重要的是，我们为什么不关心自己能不能成佛呢？只有我们成佛了，一切众生才能成佛！就像一代高僧慈航法师所说，若有一人未度，切莫自己逃了；成佛度众，又舍我其谁呢？

经上有句话说：“金刚非坚，愿力最坚”；愿力就如大船，再大的石头放在船上，也可以安然度过生死大海。我们心中的愿力有多坚，力量就有多强，因此地狱会空吗？对于内心没有力量、任凭六根造作诸业的人来说，地狱是不会空的；对于那些和地藏王菩萨一样，具有大愿力的人来说，地狱一定会空！只要我们愿意做自己的地藏王，勤度自心地狱里的众生，那么自性众生度尽的那一天，佛道也就成就了。