“上瘾之后成为习惯，便不容易改除…”

星云大师说：分享故事：江先生是上班族，每天只要一有空档就会上网购物，甚至会在上班时间偷逛网拍，经常让上司感到不快；而江先生每个月薪水几乎都拿去购物，就算帐户数字快要见底，还是忍不住下单的欲望。不仅如此，江先生每当心情不好或是压力大时，也会想起消费时的快感，所以变得很依赖花钱购物。

不过快乐的感觉短暂，因此他只能不断循环购物、花钱买快乐。在家人劝说下，江先生去就医，才得知这是“冲动控制障碍”。

恒心

年底佳节将至，百货公司推出各种特价品，加上网购的推波助澜，许多人会趁着这个时候大买特买。我们经常形容喜欢购物的人是购物狂，而精神科医师指出，购物成瘾族群中，有见焦虑症、忧郁症或躁郁症患者，且多属是冲动控制障碍。这种情况可从两种角度分析：一、抑制能力不足，往往未经思考下做出轻率行为；二、驱动力过盛，无法忍受延迟的满足，即使知道有害，还是忍不住去做。

成癮之后，乱买行为会打乱生活作息、影响个人与家庭经济，健康和名誉也将会受到危害，就需要治疗了。而要改掉瘾害，首先要下定决心发愿，同时时时勉励自己，以免不留意时老毛病又犯了。这是要付出恒心的，因为坏习惯不是一天养成的，当然也不是两、三天就可以改掉的。

享有

其实，在花钱购物之前，我们可以先问一下自己，那个东西是否值得拥有。而一样东西是否值得我们拥有，不在于其本身的价值，而在于我们是否需要。只有我们需要的才是最好的。但现在的购物潮流却让我们少了这一层的思考，导致我们可能花钱买了自己其实不需要的东西；我们可以告诉自己：不要在不需要的东西上纠缠，在那上面花费的时间和精力越多，损失其实越大。找准自己想要的，才最有意义。

我们也可以建立“享有而不是拥有”的观念，物质上的东西，我们拥有，之后无常到来也不是我们的，那么，我们何不享有就好：别人有，我替你开心，你让我看一下，这样就好。

再说，世上的东西那么多，我们也不可能完全拥有，那何不就存着享有的美好心情？只要能做如此想，天地的万事万物，也都能为我们所拥有。