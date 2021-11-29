林其米：气味， 还有声音

《香气的总和》是洪爱珠对泰国的嗅觉上的回忆。气味难写，因为抽象。有些天生的文字能手能把气味写到令我仿佛置身那种气味之中，令我由衷羡慕，甚至嫉妒。文中有句“念及伦敦，就记起地毯上灰尘的甜味”，瞬间把我带回旧友在巴黎的工作室。旅伴比我嗅觉发达，从巴黎回来后，一直对这种“地毯上灰尘的甜味”念念不忘。我们一起怀念这种味道的时候总词穷，想不到洪爱珠信手拈来“灰尘”和“甜味”两个字眼放在一起，就还原了我们念兹在兹的那种味道。

洪爱珠一定也是个鼻子灵敏的人，否则不会写下这样一段文字：“泰式料理中，香气是光影。很多时候你不真的吃着它，而是被它的投影所包围。香料们时而隐约幽微，时而飞扬明亮。在冬阴汤里，在咖喱酱中，在鱼饼里，在日子里。”最后四字可圈可点，寻常但又奇异，整个意境旋即荡漾开来，足见洪爱珠的文字功力以及魅力。你看看她如何描绘香茅的气味：“香茅气息比起柠檬的鲜爽，要木一些，拙钝而温和……”麻疯柑叶的香则是：“有些香气是朦胧的，团块似的，雾的。但疯柑叶不是。它近似柠檬的香气，清晰而尖细，是料理中的高音，颜色里最锐的青绿。”

我们通常弃之的芫荽根，在洪爱珠眼里是“泰国人的神奇宝贝，埋伏在众多菜色中，有时被捣碎得不成形状，或和其他香料混合，是料理人公开的密码。它仿佛丛林的、带湿气及泥土气息的异香，自己声量饱满，与他人合音亦谐。”以抽象的声音写抽象的气味，仿佛负负得正，效果具体生动。另一篇《钵与杵》，我以为是她对泰国的听觉上的怀念，结果不是，这篇文章是洪爱珠对钵杵这种古老工具的礼赞，以她跟泰国友人树小姐和树小姐远嫁英国的二阿姨Sao的交情贯串起来。

留学英国时期，她从Sao阿姨那里学晓食物调理机速捷但缺乏过程，有些食材就是需要时间处理，需要钵杵慢慢舂捣，才会产生绝佳的口感和香气，那不但是一种感官享受，手腕起落节奏固定，也可以是一种静心冥想。文中提及泰国人有一种择偶方式，就是听一个人操使钵杵，借由节奏急缓柔烈推测对方性格，多么浪漫。又写约旦瓦地伦沙漠中的贝都因人舂捣咖啡豆，金属磨杵发出声响，恰好告知四邻此有咖啡，欢迎前来享用。我不知道为什么很喜欢看这种庶民风俗图绘。