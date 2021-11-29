李天葆：凄艳的盒式录音带

如今还可看到手挽式的迷你音响——稍为察验，已经没有盒式录音带的部分了。可能再过了些时候，这圆墩墩连着小喇叭音箱的玩具，随时销声匿迹。遥想当年……这词用得频繁，其实到底也不算太久——70年代中叶，家父汽车音响，就有卡式音带装备，且是大带，体积比一般录音带大；车内飘散的是《金玉良缘红楼梦》电影原声带，刘韵娇滴滴的歌音，和当时流行的风尚不大协调：更早之前的姚苏蓉派，属于很大的震撼。我坐在客厅，午后的风忽然吹得莫名，走廊穿堂吊挂的衣裳骚动不已，女人唱得如泣如诉：你，你没有一点良心，没有一点真情意。余震余波，多年后依然荡漾，找到原曲，歌名《一寸相思一寸泪》，一曲既罢，绝对有情感动天、泪催万叶之势，一女之歌腔近乎长风浩然，从此流行曲换了面貌。汽车里另一把歌声，轻灵得不可思议：金盏花开了，凤凰木红了……那时空气里走马灯似的文艺片，主题曲插曲，和租书摊上小说封面互相辉映，风中长发飞扬，眼神若有所思——这段时空很快被冻结，被抛掷。切入的还是录音带的时光，一个平躺式长扁盒子，声量不大，大概用以录音的，拿来听流行歌曲，一样能让人起共鸣，歌者所唱，牵动我们的呼吸，然后烙印其中，活得够久之后，变得自己体内的一部分。

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