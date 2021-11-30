“要看因缘是否具备…”

星云大师说：分享故事：有人对着一块石头祈求：“石头啊！你赶快开花。”当然石头是不会开花的。又如有人在木板上撒了种子，然后祈求说：“木头啊！请让种子生长。”种子当然也不可能发芽生长。为什么？因为它没有因缘，虽然有种子，但是没有土壤肥料、没有阳光空气等的配合，在因缘不俱全的情况下，当然不能生长，更不用说成熟结果了。

然而，别看这些故事看起来像是不可理喻，可这和现代人相信佩戴风水饰物就能让自己的正横财运大好，又有什么分别呢？只相信这些饰物，自己却不在因上努力，这不就像是在求石头开花吗？

我们在世间的富贵穷通，一切都是因缘果报。也就是说，发财有发财的因缘果报，贫穷也有贫穷的因缘果报。个人的福德业报如何，要看因缘是否具备，只要有播种灌溉，因缘一成熟，不必特意去求，自会有丰硕果报。

耕种

偈语提到我们每个人的福德业报，只要有什么因，自然会结什么果。我们种了福，不必祈求，福报之果时间到了就会成熟。“福业如果熟，不以祠祀得”，就像田里的禾苗果实，它就是这样的因果关系，有耕种才有收成，并不是靠着到祠堂、寺庙祭拜祈求才获得的。

“人乘持戒车”，如果我们想从一个城市到另外一个城市，是坐火车？坐汽车？还是坐飞机？就像我们做人，是想做人上人？还是想生天享福？这就像选择交通工具，有钱的就可以选择坐飞机，或者是坐火车，如果没有钱，就只能走路了。

邪信

有的人不但没有钱，甚至积欠别人的钱不还，最后就会被抓去判刑。我们平时就要积厚自己的资粮，积厚自己的福德因缘，坐着持戒车，持守法律、戒律，不亏欠人，不做违法、伤天害理的事情。能够如此，“后得至天上”，将来可以做人上人、做天人，享有天人的福报。

因此，不必怨叹自己的福德业报不好，甚至向上天拼命祈求福报，也不要相信任何邪信，说是在家放置什么风水物品就能改变命运，马票大彩中不停；只要我们平日多结缘积福，持守戒律，福德累积深厚了，拥有天人的福报不为难也。