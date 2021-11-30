一个绿色城市的密码可能给了每个人，无声的钥匙便是亲近她，平静地面对生活的安排。

新加坡人工化吗？是的，到处是填海而成的岛，到处是人工花园，那么她有什么吸引力依然成为全世界最受欢迎的旅游胜地之一，她又有怎样的魅力在过去100多年的历史兴衰中始终成为欧洲人向往的东方神秘花园？

人总是向往着诗和远方，那些盛开着梦幻樱花的春日浪漫，那些热情洋溢的西班牙弗拉明戈掷地有声的铿锵玫瑰，那些皑皑白雪下的圣诞市场，而我们的周围随处可见的美总是被忽视、被低估，甚至被遗忘。

如果来过新加坡数次，行色匆匆间只记得圣淘沙、办公高楼大厦和车窗外的绿色，那么，新加坡可并不是你认为的模样。旅行一趟不容易，有什么亮点能让你在新加坡留上一个月的，不说也许你不知道。

一个地方必须有足够好吃的东西，才能留得住人，那么新加坡完全可以满足你的要求，这里各种名目繁多的街头美食，以极其亲民的价格进入日常，有些老字号美食更是散落在全岛各地，装潢简洁不浮夸，价格公道，由于全岛居民的祖先从中国南方福建、广东、海南旅居本地，很多可能在中国原乡本土失传很久的小食，你却可以在不经意的地方出现在你眼前。师傅在你面前现场用米浆制作的猪肠粉，东海岸的娘惹美食色彩斑斓琳琅满目。高档日本餐、西餐的选择不容忽视，名列亚洲50大的餐厅就有好几家，他们散落在狮城各地，值得探寻。

岛国虽小，绿意盎然，这是自我放逐最美的地方，和别的城市都不一样。寻一处玻璃房，坐看远处热带雨林，行一段山路，徐徐上坡，听雨声潺潺。常常能让自己置身大自然，除了有益身心健康，体会并提醒自己只是自然中渺小的一角是非常重要的。冷却你膨胀的欲望和野心，安抚你过度物质奢望或与家人朋友的争吵，放下你不切实际的计划，不时地回到自然，你会冷静会平和会沉淀。你很难在世界很多大城市里找到那么大面积的原始雨林，转个弯，现代隐匿，你是自己的领队。

新加坡有很多条值得推荐的步行道路，有的安静有的狂野，有的长路漫漫，有的轻松写意，这一切都要看个人的习惯和喜好，我比较害怕万一遇到狂风暴雨而不能及时躲避的情况，更愿意选择一些平缓但绿意盎然的线路，终点的地方一定要开阔，有一点高度和开阔的视野，最好那里还有一个不错的小咖啡厅，自然舒适，不需要空调的那种，让贪婪的城市就停在不远处不要靠近，即使在绿林子里还是无法了断与外界的联系，我们在网络的平行世界里翻滚，偶然还是需要在现实里放空。

只要你会找，新加坡有数不尽满眼绿色的天台，有些藏在高楼里，有些在酒店顶楼，还有些可能在你朋友的家里。我发现最美的天台花园不是看城市风景，不是看海天一色，还是看绿色，只要你每天有一段时间可以面对满眼的绿色，最好还能有些花，喝口茶看看书，心情心态日积月累就是会变得不同。而奇异的是，作为一个花园城市，她能随时成全你的愿望。

至于你说新加坡没有四季太热，我倒觉得这其实只是说是她半个缺点。因为全球最热的7、8、9月，新加坡平均气温绝对低于大多数城市；而最冷的1、2、3月，这里是美丽的雨季，早晚更是凉爽。至于整年的夏天，也是女生们的福利孩子们的天堂，美丽的花裙子有搭配不完的可能性！

而飘忽不定的热带雨，的确让人琢磨不定，常常这边晴来那边雨。如果你有机会正好能目睹一场热带豪雨，那是一场演出一场音乐会，什么也不用做，只要看雨听雨，等待它的酝酿，等待它的狂热，等待它热情的褪去，等待它的润物无声，等待雨后彩虹和平静，那么有些心里的难题会随着这场演出得出一个自己的结论。

一个绿色城市的密码可能给了每个人，无声的钥匙便是亲近她，平静地面对生活的安排。