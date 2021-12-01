“强大处下，柔弱处上…”

星云大师说：分享故事：宋太祖赵匡胤在后苑打鸟，一位大臣有急事求见。皇帝一听说有急事不敢怠慢，然而听奏后却认为事情不大，便斥责奏臣说：“这算什么急事！”奏臣对皇帝的态度不满，说道：“这总比打鸟的事急吧！”

皇帝一气之下，拿起斧柄向大臣嘴上抡去，牙齿被打掉两颗；这时，只见大臣不卑不亢地捡起被打落的牙齿收好。皇帝龙颜大怒说：“难道你还想保存这两颗牙齿找我算后账吗？”大臣说：“我怎敢与您论是非呢？这事史官自然会记的。”

皇帝一听怒气全消，连忙笑容满面的好言安慰，还送给这位大臣许多金帛。

故事寓意：大臣在权势和地位上是弱者，无以和皇权抗衡，但他采用柔弱的态度，寓于理上、达到自己在人格上的不畏强暴。

魅力

人生处世，柔并不是卑弱和不刚，而是一种魅力。显示生活中想要赢，有时候就要先学会输。其道理便在于柔软的身段，容易进退有据，不急不徐，自然能够长治久安。古往今来，有多少功臣名将，由于过“刚”而遭遇不幸，所以，遇事要刚柔互用而不可偏废，太柔则靡，太刚则折。柔是手段，刚是目的，以退为进，以柔克刚，实现真正的自立自强，这才是柔的实质。

柔和的力量是强大的：声音柔和，就能够渗透到更加辽远的空间；目光柔和，轻轻拂过便能卷起心扉的窗纱；表情柔和，与人的沟通交流便更加容易。

人生的胜场，一定是取决于长久的续航力，而非一时的意气风发，所以“强大处下，柔弱处上”是也。

感动

有句话说：“人定胜天”，其实人不一定要“胜天”，而要“感动天地”；人和人之间也不必胜过别人，而要能以德服人。做人争强好胜，未必成功；待人处事能够只从柔处不从刚，反而能获得别人的尊重与爱戴。现代社会上重视柔性管理，因为世间上刚硬的东西不一定坚固有力，温和柔软以及忍耐的力量，也都是其大无比的力量，所以佛教指导人坐禅，目的就是要培养柔软心，心地柔软的人才容易跟人融和相处，心性慈悲柔和的人，往往也能制伏顽强于无形。