“诸法因缘生，因灭法还灭”…”

星云大师说：分享信息：世界卫生组织11月26日进行会议，宣布将近期在非洲南部现踪的新冠病毒新变异株B.1.1.529列为“须关切变异株”，同时正式命名为Omicron（中文译为奥密克戎）。由于世卫上一次命名的变种病毒为Mu，按照以希腊字母命名顺序，下一个应为Nu，但世卫却跳过Nu以及接下来的Xi，直接命名为Omicron，引发外界好奇。

有世卫官员透露，这次命名跳过Nu的原因，是因为发音跟New相同，避免产生混淆。至于跳过Xi的原因，则是避免对区域或者人的姓氏汙名化。意大利罗马儿童医院科研团队也发布奥密克戎的全球首张图片。图片显示，与新冠变异病毒德尔塔毒株相比，奥密克戎毒株拥有更多的刺突蛋白突变。这些变异多样化，且大部分位于与人体细胞相互作用的区域。研究人员表示，新冠病毒通过变异进一步适应人体，但并不一定意味着变得更加危险。

而各国科学家也正在加紧研究，希望更了解这个新变异株，及现有疫苗的保护能力。

灾难

佛教的角度来看，“超级病毒”作为人类面临的灾难，这是来自人类自己的业力所感。由于自然界的“四大”——地水火风遭到根本性的破坏，也即自然生态链被破坏，所以由业力的原因，而造成了疾病的产生。又因为“超级病毒”的传染性，人因外“四大”的不调，反映在内“四大”不适，所以造成许多国家、地区人民遭受到病毒的感染，这是人类的“共业”；同时，“超级病毒”不会在短时期内消除，这是一种“定业”的现象。大部分人平安无事，但仍然有些不幸的人被感染，这是“不共业”和“满业”。病毒的感染是可以防治的，如果我们注意环境卫生，注重保护自己，那么我们就不会受到感染，这是“不定业”。

正道

由于人的种种无明业行，种种错误的思想和错误的行为，因为人和动物之间不和谐的关系，使这种病毒进入人体，并因为人体内的环境成为它变化的缘，也因为种种因缘，发生质变，成为危害人体的一种病毒。

所以，从正道的行为来说，我们应该保持正当和稳定的生活状态，戒除非法的邪淫和贪婪；从起源上说，我们还应该保护自然和其他生命之间的关系，避免破坏自然环境引起的各种变异；从生命本质来看，所有生命都是有正常的轮回，诸行无常，无物不灭，所以病毒本身也是有生有灭的，即使在人体内，终究也会因为人体生起抵抗和适应的机缘，使之不再危害人命。

这个娑婆世界也叫做五浊恶世。在这样的五浊恶世之中，慈心不杀，人类做不到绝对。然而，我们可以做到的是，想到人类面临的苦，希望脱离这种恶业的轮转，让大家在生活中，都能有一个正的助缘。