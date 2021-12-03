点智慧：我爱平安两字金

“心空世界明，心安世界稳…”

星云大师说：分享信息：有一副古老的对联这么写道：“人喜富贵三春景，我爱平安两字金。”意思是说，富贵如同三春美景，更多时候如同枕上一梦，梦醒成空。古人感叹：眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了！由来富贵三更梦，何必楚楚苦用心。

富贵往往伴随着人生的起落，这需要极强的承受力和应变力，并不值得羡慕，而幸福不是用金钱和权力来衡量的，唯有“平安”，才是享受人生的根本保证；平、安二字值千金。

大赚

由来富贵三更梦，何必楚楚苦用心？人生一世，草木一秋。睁开眼，闭上眼，一天就过去了；闭上眼，睁不开，一生就过去了。如何才能心安平安呢？ 首先，我们要先了解到，人生于世，有心理的、生活和生命的平安。我们的生活，总是容易被外境所牵动，别人的一句话、一个动作，甚至是看新闻信息，心中就跟着起伏，心一不安，影响到生活的不安宁，如此日以继夜地生活，生命岂能安稳？

更何况，一个不安带来另外一个不安，不安层层叠叠，解不开理还乱，只能导致我们更加身心疲惫。所以古人才有这样的一句话：“我爱平安两字金”，我们能够平安就是“大赚”，世界上再也没有比平安更珍贵的财富。

正念

安心的方法有哪些？三点参考：

一、面对问题：当我们觉得不安时，千万不要以为是一件小事，而是要面对它并处理它，主要是要自省，不安是因为什么？是自己的问题吗？还是环境的问题？自己的问题就要反省，环境的问题，如果一时半刻解决不来，那也可自己给一个“以时间换取空间”的处理法，以因上努力的方式去进行。

二、抱有信心：面对问题时，要对自己有信心，人生谁无挫折，在面对挫折时，容许自己独处，想哭就大声去哭，之后就要调整心态，相信前方一定有路，再难也要把自己和家人带出困境，这样我们的人生也会有所改变。

三、提起正念：有些人的不安，源自诱惑，要或者不要，把持不定心生烦恼。这时我们就一定要告诉自己，必须提起正念。正念就是我们人人心中那盏善性的光明灯，知道什么该做什么不该做，不可因小利而毁了自己的福报。