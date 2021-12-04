“用健康换取身外之物，何其不智…”

星云大师说：分享故事：医生替一位成就卓越的企业家看病，劝他多多休息。企业家抗议地说：“我每天承担巨大的工作压力，没人可以分担。我每天都得提着沉重手提包回家，里面装的是满满的文件。”医生说：“回家就该休息。”企业家说：“那些都是当天须处理的急件。”

医生说：“难道没人可以帮忙？你的副总呢？”企业家不屑地说：“只有我才能正确地批示，而且必须尽快处理，要不然公司怎么办？”

医生听到这里，心里已有了决定，说：“这样吧，我现在给你开个处方，每个星期抽空到墓地走一趟，每天悠闲地散步2小时。”企业家说：“你这是什么意思？”

医生答：“我希望你到墓地走一趟，看看那些与世长辞的人的墓碑，他们有许多人生前与你一样，甚至事业做得比你更大，他们也有许多人跟你现在一样，什么事都放心不下，如今他们全都长眠于黄土之中，然而地球的转动并没有停下来。我建议你每个星期站在墓碑前好好想想这些摆在你面前的事实，也许会得到一些解脱。”

听到这里，企业家静了下来，与医生道别。他按照医生的指示，放缓生活的步调，试着慢慢转移一部分权力和职责。一年后，业绩反倒比以往任何一年都好。而企业家的健康，也慢慢地好了起来。

休息

人间什么最重要？健康最重要。一个人如果失去了健康，即时拥有财富、爱情、名位和权利等，于己又有何意义？然而，很多人却忽略这个最重要的事实，半生四处奔忙，牺牲睡眠和休息时间去拼搏，唯恐晚他人一步而落后，认为在健康方面做出小小的牺牲就可以换来大大的成就，殊不知等到健康亮起红灯，再想追回什么，恐怕为时已晚。我们要记得，不要对健康存有侥幸的心理，没有什么值得我们用健康去换取，我们要养成劳逸结合的好习惯，该休息时一定要休息，才能更长久地享受工作与生活。

劳逸

我们的人生进入下半场，第一规则就是健康。随着重疾的年轻化，我们须尽快意识到，“让自己健康”是一种关系到很多人的责任。健康的身体是隐形财富，它可以让病床上的人羡慕，更是十几万的治疗费用都难以挽回的。在生死的临界点，我们会发现，任何的加班熬夜，给自己太多的压力，名利各方面的需求，都是浮云。

“一张一弛，文武之道”，燃烧人生不是一味地透支，即使是再强壮的身体也有疲劳的时候。健康有健康的因果，我们如果不早些觉悟，此时不种因，到时候果报不好，那就后悔莫及了。

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