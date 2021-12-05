“恐惧是人们与生俱来的特质…”

星云大师说：分享信息：英国恐怖片专家曼瑟（Mike Muncer）认为，最让一般人感到害怕的恐怖片，是那些让人感觉不安的情境——银幕上并未出现任何恐怖血腥的场面，却能令人感觉怪异、毛骨悚然，因为它可能引发我们大脑的虚拟影像。另一位专家怀特（Antony White）则表示，恐怖效果能被营造出来，其实是刺激所有感官的效果，也就是说，不仅仅是视觉上的，还有声音、嗅觉以及想像力。

忧虑

心理学家弗罗伊德说，恐惧是人们与生俱来的特质。其实，每个人恐惧的原因各不相同，虽说都可能是源自冠病病毒，但仔细去分析的话，它可能是疫情所带来的对人际关系的忧虑、对天然灾祸的害怕、对未知（包括自己的饭碗问题）事物感到恐慌等。

而同样的事件，对不同的人，可能会导致完全不同的情绪，这取决于每一个人的态度、信心和期望。一个在日常生活中很容易受到惊吓或是患有某种恐惧的人，该如何应对呢？专家指出，有些时候可以尝试自己解决，或寻求专业治疗师协助。但关键在于循序渐进，先从自己所恐惧的事情，将它化大为小、化整为零。如果焦虑减少了，就表示有进步，方法是正确的。如果没有减少，恐惧导致自己持续不安，严重影响生活，那就一定要求助。

强化

《般若心经》告诉我们：要远离恐怖，必须强化智慧；对一切虚幻的假象，要能透彻认识，对一切外来的逆境，要有勇气担当。

人有惧怕的心理也不是完全不好，畏天理、惧因果，才不会为非作歹；时时深怕愧对于人，处处唯恐俯怍于心，如此就能光明磊落的做人。这样的观念，放在疫情期间，其实一样得当，因为我们如果能时时存有愧对于人的想法，那么，我们就会尽力去做好自己该做好的一切：打疫苗，戴口罩，生病时隔离等等，如果还有余力，也可以从事义务工作，帮助有需要的人。

人一生中难免会遇到不同程度的恐惧，若能控制情绪、安住身心，当自己生命的主人，必能心无挂碍，无有恐怖。而此处的关键词就是，强化我们的智慧，并做事有所担当。

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