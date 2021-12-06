“相处久了，就会掌握它的规律…”

星云大师说：分享信息：《增广贤文》（一部古训集、民间谚语集）中“老年人言”有一句话：“近水知鱼性，近山识鸟音。”这句话的意思是：常年生活在江河湖水边的人，时间久了，大概会熟悉各种鱼的特性；总是生活在山林里的人，时间久了，就容易识别那些山林中鸟的鸣声，就会知道鸟儿的习性，而且会知道它们传递的是怎样的信息。这句话也寓意：我们无论做什么事，包括知人识人，只要善于发现，一旦了解深了、相处久了，就会掌握它的规律。

得意

识人的方法，四点参考：

有权势不专擅者必贤：有的人一有了权势，就自以为不可一世，于是专横跋扈，恣意妄为。然而，也有一些人，权力很高很大，但是他不专制，他也不滥权，而且对待人总是平常心，这样的人必是贤能的人。 有钱而不悭吝者必仁：有的人钱很多，但是他从不做有益于社会公益的事，又或者他纵然花钱做善，可是脑中想的，却是付出多少要拿回更多，行善只是为了达到他个人更大目的的手段。所以，我们要在人群中见仁人，重点就看他们是否发自真心。 才高而不傲物者可师：一些有才华的人恃才傲物，看人总是有比较，并喜欢把人踩在脚下，这种人纵有才也无德，人无德不足为师。德学兼备的人，一般待人平和谦虚，这样的人才值得我们跟他学习。 得意而不忘形者可敬：一般人最不擅长处理的，就是自己的得意时。一有钱就挥霍，一有权就使力，这是虚荣不实在的一面。我们看人，在失意时容易看到真性情，人家得意，我们也可以看出真性格。能够在名利面前保持淡定从容的人，必是可交的益友。

反复

用来形容人的字眼，有“知人、知面、不知心”，还有“反复无常”、“阴沉险恶”等，指的就是我们很难真正看穿别人是否真诚。而我们生存的环境不完全掌控在自己，进退之间，都得先识己识人。所以，能够做到知己知彼，当然就会在人生道路上走的比较顺畅，因为益友能助缘，也能让我们远离麻烦，所以，一定要在识人方面下功夫。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。

