“墨守成规中，找出一条新路…”

星云大师说：分享信息：一个有趣的实验：将6只苍蝇和6只蜜蜂共同放进一只玻璃瓶，然后将这个瓶子平放，让瓶底朝着窗户。蜜蜂为了逃出瓶子，纷纷朝着光线最亮的瓶底飞去，因为它们认为“囚室”的出口应该是最亮的地方。结果，它们因为屡次碰壁而最终死去。

苍蝇则不同，它们全然不顾光线的吸引，四下乱飞，只要一个地方飞不出去，便马上调转方向，寻找新的出口。就这样，苍蝇在短短的两分钟内，全部逃出玻璃瓶。

执着

人想要成就好人好事，首先要成就善巧方便。这就是所谓的成人之美，况且给别人方便，就是给自己方便，何乐而不为呢？ 我们常常歌颂蜜蜂的执着、勤劳，批评无头苍蝇没有明确的目标。殊不知，苍蝇也有苍蝇的优点，它们不会墨守成规，难以立足；如果我们能学习苍蝇的变通，也就会给我们带来新思想和新方法。

然而，有的人做事就是很呆板执着，不知道给人行个方便。就像现在在好些国家，公众要办理一些事，去到官方机构都要呈上这个文件、那份通知，让人觉得麻烦，殊不知，便民的好办法就是能够上网，但也要照顾一下不懂得上网的人士，尽量在现场减少繁文缛节，并慢慢让他们懂得上网的好处。这就是给人的善巧方便，能够如此社会才能够快速进步。

生弊

在生活中，我们有许多事情都要转弯，路要转弯，事要转弯，命运有时就会转弯。所谓懂得变通，不通亦通，仰望历史的星空，不难发现，有不少名人就懂得变通。

举例汉高祖刘邦，他出生草莽，最终却打败了西楚霸王，建立了汉王朝。而刘邦这段丰功伟绩不可不归功于他懂变通。他深知自身与项羽军事实力悬殊，若双方正面尖峰，自己必定损失惨重，所以他选择暗渡陈仓，趁虚而入，虽然中途逃回自己的军营有失君子风范，但大丈夫能屈能伸，为了实现自己的霸业，这又算得了什么呢？

世间上，任何事情都是法久则生弊，要不断的求新求变，才能适应时代。世间让人左右为难的事不少，然而，处于这个新时代，我们并非需呆板的要求两边平衡，能够在“墨守成规”中找出新路，不故步自封，我们就能在变化中求进步。

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