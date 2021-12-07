雨季来访，天空的颜色单一却多变，无云天际，抬头一色染万里，底下的人儿仿佛是大染缸旁等候浇蘸色彩的布匹。

刚又倾盆大雨了，雨水匆匆地洗过天空，像水喉里倾注的水，一锁喉便止住，余下间断的滴答水滴声划破寂静。

太阳缓缓下滑可它依旧来不及带走余晖，银蓝色的颜料悄悄地混入茫茫浅灰的夜色。

《故宫里的色彩美学》指出，这颜色有个好听的名称，叫逍遥游。书中形容此色自在自由，元气冲天。

丝丝微风轻抚，湿湿凉凉黏在身上，树叶杂草的幽香不请自来。我见四周无人便在门外展开双手，试着感受那句：绝云气，负青天，然后图南，且适南冥也。

今晚许能化为大鹏在梦中遨游。

我曾见过这颜色，在不太久的以前，记忆中这颜色并不在天上渲染，而是洇在海面。

灰色棉帽罩着蛋形秃头，独自走到沙滩，看着逍遥游的海浪，心里有叶小舟惦记着港湾在惶惶不安。

当时的思绪被化疗禁锢着，好似上回的针管一直戳在身上不曾抽离。

脚板踩在软软绵绵沙滩上，闲来无事抓起一把细沙，到附近的石板路画起沙画。

细沙从指缝中溜到地面，从一个点到一个圈，指尖勾出花瓣，左看右瞧觉得单调，又捞了几次细沙，终于给这朵沙花添加几羽叶。

你听过福神散福的故事吗？

话说有天，福神允许每人有一次从他福袋取走福气的机会。

福袋里的福气就像沙漠里的细沙，取之不尽用之不竭。

人们小心翼翼地捧着、抱着、揣着、有的还紧抓着……可他们边走福气却边漏。他们眼巴巴望着仅剩的一小撮福气郁郁寡欢，随之，渐渐不甘，甚至开始觊觎他人的福气。

这时候，有个小孩随手抓了把福气，蹦蹦跶跶四处挥洒。

旁人见他一无所有，他见他人一无所获，好似谁都不曾拥有。

海风来袭，将一地沙画吹散，它们恢复原来的模样。除了自己，没人知道它曾不同。只有自己记得它曾是堆沙，也开出朵花，最后是什么……随风去吧！

人生，很多时候以为适得其所，到最后却落得不得其所，于是，有生之年都在寻寻觅觅容身之所。

生活容我们叹息，却不允我们放弃。