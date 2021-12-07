15年前初次见你，没太多考虑就要了。

之后的岁月，你陪着我无数次北上，过州越府，大城小镇，风里来，雨里去，平安穿越，顺利游走。那时的我还沉浸在过往的青春遗梦，对抗着快要消亡的病菌，斗志昂扬，对未来充满憧憬，潜伏的野性，更是无时无刻在等待着机会再次爆发。有了你后，梦想添增，实在不实在，一时分不清，也不愿分得清。

除了定期为你做检查，其实我并没有花太多心思在你身上。对于我的粗心大意，你从不反击，也丝毫不受影响，如期完成使命，如约准时抵达。如今回头想想，若不是你本质良善，我还能这般快活吗？

你天生丽质，经常被一些人无礼刮伤。除了几句不满，你从不想冤冤相报，继续小心做好本分不伤害他人，继续期盼有一天大家都能以同理心相待。如此这般十年下来，你遍体鳞伤，外表老态毕露，十年劫数一到，更是忧心忡忡地有些异常反应，以为我会像其他人一样将你随意舍弃。但我没有，我只将你送去动了个小手术，过后还帮你重新添了新妆，让你靓丽如初。常听人家说，要忘记一些事，最好死记她的所有坏处。而你，在我印象中几乎连伤风感冒都不曾发生，默默承载着我15年来的跌宕起伏、酸甜苦辣。这一切，叫我怎舍得让你难过呢？

这15年是怎样的一种过渡？

那是生命过程里的中年；那是将戒烟付诸于行动的年份；那是一段恋情的渐行渐远；那是友情发酵与发霉的辨别期；那是摄影事业开始扭曲的阶段；那是雄心万丈转而进军中国大陆音乐市场的春秋大梦。15年过去，梦半醒，人活着，你虽还在身边，但别离在即。

疫情暴发后第二年，也即是你离去的时刻。当然你不是因为冠病离开，巧的是你化尘归去那一天，正是两年前好友邢增华离世的同一日。经历了无数次的生生息息，对于送走你，我没有哀伤，也没有什么不舍。只是临别这几天，多摸了你几下，上星期天还特地回到15年前你刚来时的旧摄影室停车场顶层，用手机记录了与你最后一块绕圈子的情景。

在曾经同向的航行后，你的归你，我的归我，我们不会再相见，我也即将会有另外一个她。仅希望，她会和你一样温顺不发脾气，就算泄气之时，也会像当年你一样选择在轮胎厂旁，不添我烦恼，不给我任何麻烦；像你一样，为我遮风挡雨，一块度过平安自由的日子。感恩有你！