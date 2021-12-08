“生命的一门大功课…”

星云大师说：分享故事：巴拉尼（Robert Barany）小时候患上一种名叫骨结核的病。由于发现的不及时，加上家里贫困，未能得到良好的治疗，结果导致膝盖永久僵硬，成为残疾人。

知道儿子的情况后，母亲的心犹如刀割，但她强迫着自己去接受，因为她认为巴拉尼最需要的是鼓励和帮助，而不是母亲的眼泪。而母亲所做的第一件事，就是让他接受自己的病情。妈妈说：“我相信你是个有抱负的人，我希望你能用自己的双腿，勇敢地走在人生的道路上！亲爱的儿子，你能答应我吗？”

巴拉尼当时也不清楚自己能否做到，但他不想让母亲难过，也就答应了。而这个伟大的母亲，天天为巴拉尼练习走路。有一次她得了重感冒发高烧，但妈妈想，在孩子面前要以身作则，尽管生病，母亲还是按计划起床帮助巴拉尼练习走路。

走路的锻炼弥补了巴拉尼行动不便的缺点，他看到母亲的决心，从那以后，他一直努力学习，成绩在班上名列前茅。最后，巴拉尼以优异成绩进入维也纳大学医学院，大学毕业后，巴拉尼把全部精力都投入到耳神经病学的研究上，最终，他在1914年获得了诺贝尔生理学和医学奖。

缺陷

生命里有门功课，名叫“接受”：接受自己的缺陷，接受爱的人离开，接受亲的人离世。而在每一次“接受”面前，我们有时会哭得像个孩子，有时会怨天尤人，然而，我们总要冷静下来，告诉自己“接受，是变好的开始”。所谓智慧的人生，不过是接受逆境，并慢慢释然的过程。

能明白这个道理，知道世界的公或不公总有因果，就要在生活中贯彻始终，明智的做法是，接受必须接受的，例如，我们不能改变别人，但我们可以改变自己；我们不能改变现实，但我们可以改变态度；我们不能改变过去，但我们可以改变现在。

谁也无法预测未来会给我们带来什么，但我们需要学会接受我们遇到的勇气，并通过智慧去改变，只有这样，我们才能不被生活击倒，过上美好的生活。

正当

常常有人困惑，为什么自己踏实做人，努力工作，为人善良，常行善法，生活中却总是厄运不断？

我们可以这样告诉自己：那只是我们遇到了人生的逆境而已，跟我们的作为并没什么关联。这时，我们所能做的便是接受。放下对得失的执着与计较，认清万事万物无常的本质，从忍辱到精进修心，从不怠慢，以此让自心生出巨大的定力，开启智慧。这就是“自心不动，而风又奈何；自己不伤，则岁月无恙”的写照。

所以，对于“接受”，凡是正当的、清净的、善良的、真实的知识、道理、技术，我们都应该好好的接受。我们能接受美好的事理，成为别人的传灯，也能把好的风气带到社会。能接受是多么的重要啊！