若时光宝贵，我们又何苦用之兑现无谓的愤怒、痴愚、嫉妒？就算活在瓶中景，我们只要选择不悲苦，那也就自由了。

朋友们，当你读完了本期的专栏，你的这一生也就减少了相当于一则专栏的长度。同样的，当我在今天稍晚时候写完了这篇文字，我这一生也将流失等同于一篇文字的长度。如果转换成时间单位，你耗费的或许只是人生的10分钟；我失去的则是今生的一个星期天。

11年前的9月8日，本专栏的第一期图文正式发布。那时人还在英国，若没记错，插图见报时还是黑白的，画的是一名小孩坐在瓶子中，仰望瓶口上方飞扬而过的秋叶，瓶颈处系着一枚标签，写着 “飞翔”二字。图是在电脑上绘制的，是当时瓶中景系列的第一幅。11年兜了一圈，在构思本期配图时，瓶中景的意象再次浮现。虽早已不创作数码插画，改用水彩也多少改变了绘画风格，然不变的始终是画中的情意。

走过这11年，也等于失去我今生这11年，而我们能有多少的11年可挥别？人生就是这么一回事，打从一开始，即是一段岁月层层递减之旅，直至减无可减，一切归零。但人生也是这么一回事，从迈开第一步起，就是一趟叠叠积累的过程，积累财富，积累成就，积累信誉，更积累价值，积累意义。

我们这一生的真正长度，或许不在于具体拥有多少年月的总数，而是我们用了多少年月来完成这一生可完成的一件件事情。如果把人生从时间的单位抽离开来，改而以所完成的事情来计算，不知你这一生的组合内容会是什么？有统计资料表示，若按80年的人生来估量，那么吃饭就

花了6年，工作花了13年，如厕洗澡花了4年，睡眠则足足花了25年。扣除这一切，你还希望今生可以有怎样的精彩？是100场的电影？10万杯的咖啡？300回的会议？20本的文字书？200小时的长途飞行？2次的受骗？1回的婚姻？80次的暴怒？99回的痛哭？

上周五一早，友人就发来简讯，分享一则当日的专栏文字，竟然是老友执笔的，文笔颇为感性，情感真挚，花了人生中的10分钟阅读，值得。文中老友提及36岁当年，一时渴望随心所欲的自由业生活，毅然潇洒离职，不料迎来的是一场大病，“事业征途戛然而止”，而自由业从原本洒脱的选择，最后变成了现实所需。

自由业反而是不自由了。我们是不是都活在无形的瓶中景里头，太多看不见的束缚，把我们牢牢地拴在这一生既定的轨迹之上，忘了如何徜徉如何奔放？有些人的束缚来自健康，有些人的源自债务，更多人的是因为肩膀上的责任，还有一些是个性使然。但这不表示我们就必定不自由。因为人生唯一的成功，就是无论在任何状态之中，都可以活成是自己的选择。人生有成千上万的烦心琐事我们决定不了，唯有一件是我们可以把握的，那就是自己的态度。 真正的自由，是心的自由；而心的自由，就是牢牢把握好自己可选择的能力。

我刚失去的这11年，也算是我人生最精彩的一段，我换来了293则专栏，不计其数的插画，近16本的出版物，以及至少5场的个人画展。但我更渴望的其实是，若我有80年，那就给我80年的内心安乐。可惜前50年我早已浪费太多时间于烦恼及动怒，我把可以不生气不担忧不沮丧的选择权给放弃了，我根本一点都不成功。

我们一生中所履行的一切，全是用今生有限的时光兑换的。若时光宝贵，我们又何苦用之兑现无谓的愤怒、痴愚、嫉妒？就算活在瓶中景，我们只要选择不悲苦，那也就自由了。