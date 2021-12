我的眼睛自从病毒阻断措施开始,随着政策时收时放,眼睛也时好是坏。邪门得很,一在家办公,眼睛就模糊。于是便去住家附近的眼镜店想重新配副眼镜。

查下来右眼视力果真退步不少,想是这钱不得不花了。岂料老板告知先不急着配眼镜,我便纳闷右眼视力都这样了,怎么还有“to be or not to be”的问题呢?疑惑间老板让我先去看眼科。果然是严重的角膜炎引起的视力问题,对症下药一周后痊愈,眼睛又恢复如初,目光有神了,自然就省了眼镜钱。特意去店里谢了老板,笑说像你这样有生意不做的商家如今少之又少了。老板朴实地笑笑:生意可以慢慢做。