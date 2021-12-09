“对治我们的妄想心…”

星云大师说：分享故事：猫聚精会神地注视着洞口，一直等着捉老鼠。猫瞪着瞪着，时间一久，它又饿又累，不知不觉眼皮阖上睡着了。洞内的老鼠看到猫睡着了，可乐坏了，还不趁着这大好时机溜出来？说时迟那时快，就有一只老鼠轻手轻脚地溜出来，唯恐惊动了猫。

猫也很机警，耳朵更是灵敏，它虽在酣睡中，知道老鼠跑出来了，霍地跃起欲攫住老鼠，老鼠拔腿就跑，猫追赶老鼠去了。猫离开洞，于是，一群老鼠叽叽吱吱，欢天喜地地跑出来。

猫呢？正辛苦地追着第一只老鼠，老鼠看到另外一个洞，钻进去了。猫没追到老鼠，垂头丧气，再回头看原来那个洞，咦？怎么老鼠都跑出来了？由于它忙着追一只老鼠，东奔西逐，追来追去，结果，一只老鼠也没抓到，猫空忙了一场。

调伏

如何对治呢？也就是随时、随地留心它、注意它，就像猫捉老鼠，方法是猫，妄想是老鼠，我们有了生活中的修行，才知道我们的心是多么饥渴，就像饿得发慌的老鼠，时时想到洞外去找东西吃，若有一只尽责的猫，守在洞口，老鼠自然不敢出洞。

但老鼠用尽法宝要出洞怎么办呢？在这种情况下，我们就像修行调伏妄想一般，念间晓得妄想要窜出来了，就要努力地看住它，不准它出来。可时间久了，用功累了，打起瞌睡又怎么办呢？这就好比猫要怎么样才能看住老鼠？还是有方法的。猫守在洞口等老鼠出来，猫的心情也要放松，不要急躁，心想你出来也好，你不出来也好；你出来，我就逮住你，你跑掉了，我不追，放你一条生路，洞里还有其他的老鼠，我要防着它们，再有一只老鼠出来，或许我就逮住了。

实践

我们出家人做沙弥的时候，师父不准你看，闭着眼睛，先学习不看，不看外面，你慢慢就看到自己，看到心里面的仇恨、嫉妒、妄想，就觉得要改，慢慢地改，能够反省是第一步，每天可以自省做错了什么是第二步。

所谓“心空世界明，心安世界稳”，人生处世，烦躁带给我们的不仅是心的波动，还可能是人生的波动。让自己的心能安，妄想心不四起，冷静面对一切，自然道路就比较顺遂。

有些人会认为，要心静很难，然而，我们先能做到闻与思，接下来就是要修。修，就是行持、就是实践。万里的路程，只要我们肯起步，还有什么不能到达的？千里的事业，只要我们去实践，还有什么不能成功的呢？