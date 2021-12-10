“好坏都是无常…”

星云大师说：分享故事：兄弟两人带着外出打工赚的钱，准备回家过年，却遇到劫匪，身上财物被洗劫一空。两兄弟瘫坐路边，大哭起来。这时，一名路过的智者了解情况后，问他们：“被抢走的财物，会自行回来吗？”他们摇头。

智者说：“既然财物不能回来，那你们眼前就只有两条路可走。一条通往绝望，一条通往希望。如果你们选择绝望，劫匪不仅抢走了你们的物质，还有精神，会让你们失去的更多；如果选择希望，劫匪抢走的只是财物，但你们还有希望，一切可以重来，你们会选择什么？”

兄弟对望一眼后，异口同声地说：“我们选择那条通往希望的路。”智者笑着点头，知道他们会修理电器水管，就让他们帮忙修理家中的坏损，并给了他们工钱，兄弟感激万分。

智者却说：你们不用谢我，人生最大的不幸，就是选择认命。很多时候，我们抱怨命运不公，拼命寻求贵人相助，但其实将人生画地为牢的，往往是我们自己，也忽略了在这世上，最大的贵人，其实是我们自己！”

无常

我们一定要具备许多的善因善缘，贵人才有可能出现，如果自己生性懒惰、想法悲观，总是在挫折面前一蹶不振，那么，贵人也不知要从何下手帮助我们。我们能给予自己最好的方法就是，让自己也有改变，如待人接物要慈悲忍耐，与人相处要肯吃亏，那么我们就可发现，自己已变成一个有缘人，别人也一定会有善因与我们分享。

世间无常，好坏也是无常，我们千万不要在生命面前感到绝望，只要我们能鼓动生命潜在的力量，自有因缘帮我们度过难关。

自问

我们也要自问，当我们遇到需要帮助的人的时候，我们是否愿意停下来为他们想想办法？可能是一句鼓励的话，又或者是一些小建议，这样做的话，我们或许也在不经意间，帮助别人也帮助自己，自己当一回贵人。我们任何一次助人的行为，都是完善自我、实现自我价值的机会，这对自己是一点坏处都没有的。

希望绝望的感受，遇到顺逆两境，很多人只能够感谢对自己有利的人，把他们当成贵人；但是以逆境激励我们成长的，也是贵人，我们也应感谢。所以“贵人观”，不是单纯的看自己或别人，而是要以慈悲来看待身边遇到的所有人，能帮助的绝不推辞，别人误解而恶意对待我们也能一笑置之，那么，我们一定能成长为更好的人。