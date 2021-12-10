自小，我就喜欢凭窗远眺。坐看云卷云舒、日升日落，自得其乐。成年后，不论乘巴士、飞机或火车，总喜欢坐靠窗的位置，以便浏览窗外的风景。在金融科技领域奋斗的那些年日，静立在办公室的落地窗前远眺是我厘清思绪，缓解紧绷神经的秘诀。至今，令我回味无穷的始终是旅居上海期间所见的窗外风光。

最初，我和先生住在徐汇的一个小区。从公寓的窗口望出去，歌德式的徐汇天主教堂就映入眼帘。虽然繁茂的枝叶遮盖了部分的视野，两座红砖砌筑的尖塔形钟楼依然显而易见。那样的景致常让人有置身欧陆的错觉。

后来，我们搬到了静安区，公寓面向一潭碧水湖。每天晨起，我就倚在窗前凝望粼粼波光。只要看看微风中轻轻摇拽的芦苇，栖息于灌木丛中的白鹭及波光辉映下的公寓大楼，就觉得生命美好无比。

毗邻中山公园的公寓是我们离开上海前最后的居所。因为身处30楼层，我拥有居高临下、一望无际的好位置。白天，从厨房的窗口望出去，尽揽中山公园的四季芳华。夜间，站在阳台上尽赏灿若星河的人间灯火。

目前的住家是位于墨尔本市的公寓大楼。51楼层是俯瞰大地的极佳位置，但也是让人心跳加速的高处，尤其是刮大风的日子。每逢狂风吹袭，对面工地上的起重机就摇晃不已，周围的高楼大厦也跟着晃动。那种惊心动魄的情景不亚于9月间发生的5.9级地震。

每当有游行示威的日子，窗外就会响起直升机螺旋桨转动时发出的轰隆声。这时，从窗口望去，可以看到停在半空中的侦察机正在巡视地面的动向。往右侧观看，只见伊丽沙白道上摇旗呐喊的示威群众及镇暴警队。面对这样的场景，我会把目光转向左侧宁静的楼房，菜市场及远处的山峦湖泊。

晨光熹微的时刻，偶尔可以看到热气球自西边的天际冉冉升起，那是一幅让人感到惊艳的画面。有一回，一个热气球越飞越近，就在咫尺之涯突然失去了踪影。我以为它撞上了我们住的高楼，快步跑去阳台察看。其实，它早已跃过大楼，继续往东方飞行，好迎接第一缕阳光。

像我这样囿于室内，但心系窗外的人，无法固守在同一地方生活太久。近几年来，辗转在不同的城市生活，属于我的窗外世界也因此千变万化。每到一个新的住所，望向窗外都会有新奇的发现及预想不到的视觉飨宴。最终，不管我搬到哪里，坐在哪扇窗边，出现在我窗外的是温暖或冰冷，是美好还是唏嘘，只要还能发现窗外的那一点美好，我就没有失落的理由。