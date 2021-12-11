“情绪就像是暴风雨中的海浪…”

星云大师说：分享信息：我们到中医看诊时，一些中医都会说：“不要生气， 不要发脾气，不然这个病好不了。”然而，在生活中，许多人遇到的情况是，我们越想不生气，反而更容易生气，因为情绪的波动，它并不是自己可以控制的。一些人也说：“我过去经常发火， 自从得了心脏病才认识到，任何事情都不值得大动肝火。”

当然，我们都不要等到身体出现状况时，才想到不发火，我们要想克服的习惯，从现在开始做起。

不顺

情绪就像是暴风雨中的海浪，没有理性、规律，而且波动厉害。情绪没有定准，如：时而愤恨骄慢、时而昏沉懈怠；时而颠狂悭吝、时而惊慌失措。当一个人情绪不佳时，喜怒无常、蛮横无理，做事前后不一、举棋不定，让人觉得很难和他相处。

有情绪的人，就好像工厂里的机器不顺，有时运作正常，有时故障连连。当一个人长期处在阴晴不定、冷热无常的气候中，身体如何能健康呢？因此，一个人即使再能干，绝不能情绪用事，因为情绪一来就像是无明火，还可能有暴力倾向，所以情绪化是立身处世的障碍。

正念

人生旅途有失意或得意，在不同的境遇中，怨天尤人，情绪波动四处发火，都是沉不住气的表现。生气也好，发火也好，都是源自自己内心不够豁达，不够宽宏大量。人若宽容、大度一点，谦让、吃亏一点，就不会点燃无名之火，也就不会灼伤自己。

能放下心中的怒火，我们就会发现事情并没有那么糟糕。能放下心中的怒火，我们就会发现别人并没有那么可恶。

人在发火时，五脏六腑都有气，内心积累的负面情绪，会损伤自己的身体。要让自己经常生活在愉快平静的情况下，情绪才会稳定，心理也才会健康。

语云：“一室之不治，何能天下国家为？”一个人要凭着正念、正勤、正道来做人处事，绝不要在情绪上计较。当一个人能够把情绪管理好，才能找回心灵的主宰，也才能做自己的主人。