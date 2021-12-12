“习惯站在自己的立场，忽略别人的苦…”

星云大师说：分享故事：朋友走在印度班纳里（Bannari）的路上，心情悲伤，他看到一个小朋友，没穿衣服，天气非常冷，他似乎得了皮肤病，身体歪斜的躺着，似乎不太能动，他旁边还有一个小朋友，极度贫困，朋友本来想让司机把车给停了，但车子已开远，维安警察也多，对他们似乎也很不方便，朋友只好为小朋友祈愿，心情悲伤的坐在车里，也不能做什么。

另有一年朋友也是在班纳里，那年他肠胃痛，痛到冒汗，朋友坐在车子里，当车子快开到城里时，他看到有位老人睡在路边的床上，全身着破烂肮脏的白衣。朋友回到旅馆后，脑袋里一直想着老人，想着想着，自己身体的疼痛就好像忘掉了一般。

朋友心想，思维他人的苦，的确能让自己的苦变少，好像自己的苦都给忘掉了一般。

悲欢

我们总习惯站在自己的立场，忽略别人的苦，来夸大自己的不幸与命运的不公。不幸源于只能看到别人的好，看不到别人的苦，然后我们一味地在原地自怨自艾。其实，每个人的生活，都藏着无数的委屈，很多时候，我们的烦恼里，恰恰藏着别人的幸福，人之所以不幸，只是因为他不知道自己是幸福的，仅此而已。

人生万象，各有悲欢。而我们要学习的就是，看到了别人的拥有，也要看到别人的失去；看到自己的不幸，也要看到自己的幸运。如此，慢慢懂得别人的苦，思维着自己何尝不是幸运多一点？那么，我们做人的修养，就可以提升一点。

假相

其实，我们不能思维他人苦，自觉很苦就是一种“求不得苦”。我们的社会似一个永远不会干涸的欲望海洋，随时都可能掀起波涛和巨浪。我们既迷恋色、声、香、味、触的喜好，也贪求财富、地位、感情。这么多需求都想满足还是有难度的，而希望越大，失望越大，久而久之，只会觉得为何总是凄凄惨惨，而别人却都独占鳌头。

经中说：“一切有为法皆是因缘所生。只有因，不能生果；只有缘，也不能生果。必须因缘和合，方能生果。”我们的苦因何来？我们又要如何去苦结好果？关键就在于自己的思维。我们人生的各种现象，不管苦乐、成败、得失、生死，乃至善恶、好坏、荣辱，这都是实相，但也都是一时的假相；因为人生无常，所以我们应该理性而有智能的看待人生的各种现象，何必让苦一直缠绕自己呢？