“劫劫相缠岂偶然…”

星云大师说：分享故事：三个商人相约到外地去做生意，他们为了省钱不愿意住旅店，特地到一个老人家里借住。 本来双方约定要付老人租金，但是到了第二天，三商人趁着老人外出，偷偷地溜走了。 老人发觉之后非常愤怒，拼命地去追他们，想索取欠款。

三商人因担负着行李，很快被这个老人追上。 三人以为他年老可欺，赖账不还，还恶言侮辱。 老人对他们无可奈何，愤恨地对他们说：“你们这些无赖，，以后会有报应的。今生我虽然拿你们没有办法，等到来生我变成一头牛，我也要报仇杀死你们，以泄我心头之恨。”

故事还没结束。过了数十年，一天，一个商人在路上不小心被一个牛角刺死了。 牛的主人怕留下恶牛给他带来麻烦，因此，低价就把牛卖掉了。 牛的新主人买牛回家，走到半路，想给牛喝一点水，那头牛不但没喝水，还凶性大发，又用牛角把新主人给刺死了。 新主人的家人知道后大怒，立刻把这头牛杀死，然后挑到市场上去卖。 一个农夫贪便宜，买下了牛头。 因为天气炎热，半途中，他坐在树底下乘凉，就把牛头高高地挂在树上。 谁知道，系牛头的绳子突然断裂，牛头从树上摔下来，把农夫砸死了。

一头牛害死三个人，村里纷纷议论。 后来传到频婆娑罗王——当时这个国家的王的耳中，他觉得不可思议，就去请教佛陀。佛陀说，那头凶牛就是之前老人的前世，而同日被牛角刺死的三个人，就是欺负老人的那三个商人。

佛陀说：“故事告诉我们因果丝毫不爽，更显示人的怨恨为什么这么可怕。 一个人如果怨恨别人，在心中就像毒咒语一样，将自己咒进了因果报应的罗网，恶化了本来还不算严重的因果关系。 因为怨恨，才会冤冤相报啊！”

有因

其实万事有因，当别人对我们不好时，可能正是我们以前欠人家的。我们能够忍下来，不较不怨的坦然承受，或者宽恕于人，就可能将这段恩怨了断和化解，不然的话，那可真是“陷入相报何时了”的窘境了。

把因果参透了，才真正晓得，这个世界上有没有占便宜的人？没有；有没有吃亏的人？也没有。为什么？他要偿债的，杀人要偿命，欠债要还钱，因果通三世。冤冤相报，生生世世没完没了，这是六道（佛教名词，意指六种欲界）的真实状况，不能不知。

不怨

在生活中，对于那些对不起自己的人，不必睚眦必报，我们何不一笑泯恩仇，原谅了别人，也让自己释怀？我没有怨恨，我不再想报复你，我们的帐到此为止，来生遇到了，欢欢喜喜，这多好！可你想想记仇时，来生又要报复，再一生又要报复，双方都痛苦。不如我现在忍受这个苦痛，一笔勾消，这多自在。经上说，真正明白善因产生善果，恶因产生恶果的人，就不会再做坏事了。