黄凯德：晦涩的悲伤之辞典

爱情正是一部隐晦的悲伤之辞典，字迹模糊的写满了各式各样可以具体阐述，但却无法释怀的词汇。

关于“晦涩的悲伤之辞典”，我是这样告诉P的。

“有一部辞典很悲伤很晦涩你应该会喜欢”

我跟P说话，一气呵成从不用标号区隔，似乎是怕多事断句后，我与P之间藕断丝连的牵绊和关系，或许也就会跟着一起画上句点。

所谓“晦涩的悲伤之辞典”，其实并不是一本辞书，而是一个设计简约的网站，条目按照生成的日期，顺序排列于网页之内，每个框格附有关于某种情绪的解说，以第二人称意识流的方式见缝循入，将穿透你的皮层与骨髓的，那种模模糊糊的感受，转化成一道轻轻呼唤而出，像是叹息的辞目。那些在日常的起居饮食和影影绰绰之中，一阵悲从中来的酸涩，千回百转缠绕心底，稍纵即逝索尽枯肠，没有具体的例行解释，大概因为连远古洪荒的那个造物神祇，也来不及给芸芸众生的朝朝夕夕，各取一个听起来好像是对了的名字。

我们灵肉的苦愁无边无际，超越了任何现有一切说辞，所能定义和承载的范围，于是便有人突发奇想，在这些掩埋心底如同无名的荒冢嶙峋之上，竖起了歪歪斜斜的石碑，刻下了深深浅浅的名字，在迷离交错的网络世界挥幡招魂，供游人进行凭吊。无论你是在熙攘的街头突然被凉风拂出如同天边晚霞的沧桑，或者在夏天的海滩感受到一股热热咸咸的忧郁，或者宅居家里却渴望被一道闪躲不及的闪电击中，或者行步于一条泥泞小路上与某个陌生人依依不舍的萍水相逢，好像都可以找到属于这般情境和情怀的描绘。

我喜欢讲述P的种种，多年以来不曾间断，过去还有读者借机好奇的问起，那个在你的书里常出现的P啊，是不是真的啊？我都会援引一位著名辞书学家的说法（这是我从“晦涩的悲伤之辞典”的网站上看到的），作为言不及义的答复：分辨一个字到底是不是真的，其实很简单，只要你深深爱着它／她，它／她就是真的。

也有学生会在上课时举手问道，为什么写故事啊，尤其是写爱情，好像都要选择悲伤的主题？我则会引述一位伟大的小说家的说法（这是我从仅仅看了第一页的《安娜卡列宁娜》上读到的），断章取义的作为答复：因为快乐只有一种样子，而悲伤却有很多种样子。

我与P之间常常陷入已读不回的状态，对话框边的蓝色勾勾，像是幽暝垂钓一无所获的荒芜符号，在某个夜深人静因为积累到了足够的悲伤，于情节终将结束之前的那一刻，才以一种仿佛回音的方式传来消息。

“我好像重新发现了自己，或者更准确的来说，是发现……原来自己，那个以为清清楚楚的自己，竟然只是一种朦胧的、碎裂的、断续的，像是孤魂野鬼浪荡人间留下的痕迹。我这几天一口气，就把网站从头到尾看完了，整个人马上陷入一种空无的处境，不是虚脱，不是的，而是像乱七八糟塞满着陈旧物事的一个抽屉，里头那些沉甸浓稠如同情感的包袱的东西，瞬间变得轻飘飘了，不再具有任何物质笨拙而且尴尬的形体。有了名字，好像就有了可以存在的条件。”

P经常沉默不语，但是一开始说话便会没完没了。P还说她最喜欢heartworm这个词，顺便感谢我的好意，介绍了这样的一个网站给她。

heartworm：（名词）你以为早已荡然无存，不过却仍然清晰如昨，一段无法轻易消弭爱情或者友情，持续处于尚未终结的状态，像是旷日废弃的营地里，一盏羸弱的火焰，不知何时再度春风吹又生，足以吞噬整个人间和你。

P寄生在我的心里，早已蜕化成虫，像是一则三流言情小说庸俗不堪的意象。我偶尔在房间里捡到掉落的发丝，压根儿明明知道属于另一个女人，但是我都执意认定是P的，于雨后暖熙的阳光里，静静曲张蠕动，蜿蜒成字。

爱情正是一部隐晦的悲伤之辞典，字迹模糊的写满了各式各样可以具体阐述，但却无法释怀的词汇，尚且还有许许多多随着人性繁衍，跟着世间变幻，不及备载或者有待填补的空格。我的隐晦就说到这里吧，但是如果你问我，在这部“隐晦的悲伤之辞典”里，最喜欢的是哪一个词，那么我可以斩钉截铁的告诉你，我最喜欢的是nighthawks。